Вибух дрона на Запорізькій АЕС - що сталося чи є влучання, подробиці

Російські війська на території ЗАЕС. Фото: росЗМІ

Після довгого періоду затишшя російські окупанти знову почали організовувати провокації на Запорізькій атомній електростанції. 7 квітня на території ЗАЕС стався вибух безпілотника. Якою була мотивація російських окупантів, при чому тут нещодавній теракт у "Крокус Сіті Холлі", і чим місія МАГАТЕ на українській атомній електростанції мимовільно допоможе Росії — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Росія повернулася до ядерного шантажу

Захопивши навесні 2022 року Запорізьку атомну електростанцію, російські окупаційні війська через деякий час почали здійснювати провокації – зокрема, влаштовували обстріли території ЗАЕС, звинувативши у цьому, звісна річ, Україну.

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Згодом Російська Федерація почала використовувати тему можливої ядерної катастрофи у Енергодарі, лякаючи цим не стільки Україну, скільки західний світ, євроатлантичних партнерів України. Реакція колективного Заходу і не тільки його (проти використання ядерного фактору у нинішній війні виступив, зокрема, і Китай) змусила російську владу припинити спекуляції на цій темі.

Та у квітні 2024 року окупаційний контингент російських військ відновив здійснення терористичних актів на території Запорізької атомної електростанції. На ЗАЕС упав і вибухнув безпілотник — в тому, що він був запущений росіянами, серйозних сумнівів ні в кого немає. Навіщо ж окупанти знову вирішили залякати техногенною катастрофою на ядерному об’єкті цивілізований світ? І чому це сталося саме зараз, на початку квітня?

Росія намагається показати Україну терористами

Відомий військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, зазначив, що інцидент з дроном є зовсім не випадковою і не одиничною історією. Російська Федерація не облишила ідеї дискредитації України і, завдяки цьому, зменшення чи взагалі припинення західної допомоги.

Саме тому з’явилася ця історія з "українським" дроном, який вибухнув на території ядерного об’єкту — таким чином Росія намагається переконати європейські суспільства та тамтешні політичні еліти у тому, що Україна є терористичною державою, з якою не варто мати справу.

Час російської провокації також був вибраний не випадково. Снєгирьов упевнений, що початок квітня був обраний росіянами саме тому, що кілька тижнів тому під Москвою стався терористичний акт у торгівельно-розважальному комплексі "Крокус Сіті Холл".

Як Путін використовує теракт в "Крокусі"

За словами експерта, між цими двома подіями є прямий зв’язок. Російська влада, нагадав він, відразу ж почала педалювати тему "українських спецслужб", які нібито організували масове убивство мирного населення у підмосковному "Крокус Сіті Холлі".

Це було зроблено для того, аби змусити Захід повірити у те, що Україна на державному рівні займається терористичною діяльністю. А це, у свою чергу, Кремль вирішив використати для того, аби організувати провокацію чи навіть і техногенну катастрофу (а те, що Росія готова до створення таких катастроф на нібито "своїй" території, ми вже бачили — на приклад підриву греблі Каховської гідроелектростанції) — і звинуватити у цьому саме нашу державу.

План російської влади простий — показати Заходу, що Україна, якій він допомагає з початку повномасштабної війни, нібито є терористичною державою. Ба більше — Україна ще й "готова наражати на небезпеку", зокрема, на радіаційну небезпеку, самі країни Заходу.

Цинізм і підлість Кремля

Звісно ж, на Заході в "українську" версію, вигадану Росією, ніхто не повірив. Тут йдеться і про дрон на ЗАЕС, і про терористичний акт у Підмосков’ї. Сполучені Штати, нагадаємо, відразу після масового убивства людей у "Крокус Сіті Холлі" заявили про те, що підстав вважати Україну причетною до цього злочину немає жодних.

Втім, Росію це прогнозовано не зупинило. До того ж, окупанти можуть використати на свою користь звіт місії МАГАТЕ, яка перебуває на території Запорізької атомної електростанції. Дмитро Снєгирьов пояснив, чому — місія МАГАТЕ лише зафіксує факт вибуху і його наслідки, але, звісно ж, не займатиметься такими деталями, як траєкторія польоту дрона, аналіз його уламків (що могло б показати, кому саме належить цей апарат).

Тож Росія у своїй черговій інформаційно-психологічній спецоперації цілком може використати документ від місії МАГАТЕ. Хоча, звісно, це кремлівському режиму не допоможе переконати Захід у тому, що вибух на ЗАЕС влаштувала Україна — але і зупинити Путіна у його прагненні звинувачувати нашу державу і нашу армію у всьому на світі теж неможливо.

Але у нинішній ситуації варто пам’ятати наступне. Сам теракт в "Крокус Сіті Холлі" продемонстрував, що кремлівський режим, по-перше, безсилий проти реальних терористів, по-друге, не поспішає чи навіть і не хоче рятувати своїх громадян у критичних ситуаціях. А використання того теракту для того, аби підкріпити свої провокації на ЗАЕС, прямо вказує на відверту підлість Кремля — причому не проти Заходу чи України, а проти своїх власних громадян. Яких влада РФ спочатку дасть убити черговим терористам, а потім залюбки використає їхні смерті у своїх агресивних цілях.