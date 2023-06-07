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Взрыв на Каховской ГЭС зафиксировал магнитометр в Бухаресте

7 июня 2023 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв на Каховской ГЭС зафиксировал магнитометр в Бухаресте
Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Фото: Скриншот с видео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователь и физик Ричард Кордаро отметил, что толчки взрыва на Каховской ГЭС зафиксировали магнитометром в Бухаресте. Не исключено, что взрывчатка была заложена изнутри.

О толчках Кордаро написал в своем Twitter.

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"Взрыв дамбы в Новой Каховке обнаружен на магнитометре в Бухаресте, Румыния", — отметил исследователь.

Это может служить доказательством подрыва дамбы изнутри с помощью взрывного устройства, а не наружного обстрела, как утверждает российская пропаганда.

Источник: twitter.com/rrichcord

Напомним, что 6 июня оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, которая не подлежит восстановлению. Стало известно, что построят на месте разрушенной станции.

Также мы сообщали, что из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС произошло затопление многих населенных пунктов Херсонской области. В Укргидроэнерго назвали, когда произойдет пик разлива воды из водохранилища.

Добавим, что подрыв Каховской ГЭС — это не только экологическая катастрофа для одной области, но и всего юга Украины, включая Крым. В регионе может наступить продовольственный кризис и обеднение населения, сообщает крымскотатарская правозащитница и постоянная представительница президента в Крыму Тамила Ташева.

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