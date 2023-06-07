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Вибух на Каховській ГЕС зафіксував магнітометр у Бухаресті

7 червня 2023 00:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибух на Каховській ГЕС зафіксував магнітометр у Бухаресті
Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Фото: Скриншот з відео
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідник та фізик Річард Кордаро зазначив, що поштовхи від вибуху на Каховській ГЕС зафіксували магнітометром у Бухаресті. Не виключено, що вибухівка була закладена зсередини.

Про поштовхи Кордаро написав у своєму Twitter.

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Поштовхи від підриву Каховської ГЕС

"Вибух дамби в Новій Каховці виявлено на магнітометрі в Бухаресті, Румунія", — зазначив дослідник.

Це може слугувати доказом підриву дамби зсередини за допомогою вибухового пристрою, а не зовнішнього обстрілу, як стверджує російська пропаганда.

Джерело: twitter.com/rrichcord

Нагадаємо, що 6 червня окупанти підірвали Каховську ГЕС, яка не підлягає відновленню. Стало відомо, що побудують на місці зруйнованої станції.

Також ми повідомляли, що через підрив дамби Каховської ГЕС відбулося затоплення багатьох населених пунктів Херсонської області. В Укргідроенерго назвали, коли відбудеться пік розливу води з водосховища.  

Додамо, що підрив Каховської ГЕС — це не лише екологічна катастрофа для однієї області, але й для всього півдня України, включаючи Крим. В регіоні може настати продовольча криза та збідніння населення, про що повідомляє кримськотатарська правозахисниця та постійна представниця президента у Криму Таміла Ташева. 

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