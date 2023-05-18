В Харькове раздались взрывы
В Харькове раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Харькове
Харьковские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области.
Отмечается, что пуски проходят с С-300.
"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" — написал Олег Синегубов.
Глава Харьковской ОВА сообщил, что "прилет" был в селе Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы.
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Новость дополняется.