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В Харькове раздались взрывы

18 мая 2023 14:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Харькове раздались взрывы
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7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Харькове раздаются взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Харькове

Харьковские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области.

Отмечается, что пуски проходят с С-300.

"Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" — написал Олег Синегубов.

Глава Харьковской ОВА сообщил, что "прилет" был в селе Циркуны Харьковского района. Зафиксировано попадание в частный жилой дом. Под завалами может находиться человек.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы.

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Тревога
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: Скриншот

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