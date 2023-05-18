У Харкові пролунали вибухи
У Харкові лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.
Про це інформують місцеві ЗМІ.
Вибухи в Харкові
Харківські ЗМІ повідомляють про вибухи на Харківщині.
Зазначається, що пуски відбуваються з С-300.
"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" — написав Олег Синєгубов.
Голова Харківської ОВА повідомив, що "приліт" був у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.
Наразі на місці працюють всі екстрені служби.
У Харківській області оголошено повітряну тривогу.
Новина доповнюється.