У Харкові пролунали вибухи

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У Харкові лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Харкові

Харківські ЗМІ повідомляють про вибухи на Харківщині.

Зазначається, що пуски відбуваються з С-300.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" — написав Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОВА повідомив, що "приліт" був у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина.

Наразі на місці працюють всі екстрені служби.

У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: Скріншот

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