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У Харкові пролунали вибухи

18 травня 2023 14:57
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Харкові пролунали вибухи
Термінова новина
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Харкові лунають вибухи. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

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Харківські ЗМІ повідомляють про вибухи на Харківщині.

Зазначається, що пуски відбуваються з С-300.

"Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!" — написав Олег Синєгубов.

Голова Харківської ОВА повідомив, що "приліт" був у селі Циркуни Харківського району. Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина. 

Наразі на місці працюють всі екстрені служби.

У Харківській області оголошено повітряну тривогу.

Тривога
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: Скріншот

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