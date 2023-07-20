Взрыв в Николаеве. Фото: ГСЧС

Ночью, 20 июля, в Николаеве раздаются мощные взрывы. Также взрывы раздаются в Одессе и Запорожской области.

О последних данных о взрывах в Николаеве сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Николаеве ночью 20 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что около трех ночи 20 июля в Николаеве раздаются взрывы.

Воздушная тревога в Украине ночью 20 июля

03:32:

В Украине в некоторых областях продолжается воздушная тревога. Ее начали объявлять около полуночи.

03:36:

Напомним, ночью 20 июля в 02:15 стало известно о взрывах в Одессе. Местные власти сообщают о работе украинского ПВО.

Также мы писали, что 19 июля Россия массово атаковала Украину ракетами и дронами. Наибольшие разрушения получили Одесса и область. Люди получили травмы, а также пострадали многоквартирные дома, портовая и критическая инфраструктура.