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Вибухи у Миколаєві: ракетна атака

20 липня 2023 03:02
оновлено: 03:39
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Миколаєві вночі 20 липня
Вибух у Миколаєві. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 20 липня, у Миколаєві лунають потужні вибухи. Також вибухи лунають в Одесі та Запорізькій області. 

Про останні дані щодо вибухів у Миколаєві повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Миколаєві вночі 20 липня

Моніторингові канали повідомляють, що близько третьої ночі 20 липня у Миколаєві лунають вибухи.

Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня

03:32:

В Україні у деяких областях досі триває повітряна тривога. Її почали оголошувати близько опівночі.

03:36:

 

Нагадаємо, вночі 20 липня в 02:15 стало відомо про вибухи в Одесі. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.

Також ми писали, що 19 липня Росія масово атакувала Україну ракетами і дронами. Найбільших руйнувань зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.

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