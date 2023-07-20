Вибух у Миколаєві. Фото: ДСНС

Вночі, 20 липня, у Миколаєві лунають потужні вибухи. Також вибухи лунають в Одесі та Запорізькій області.

Про останні дані щодо вибухів у Миколаєві повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Миколаєві вночі 20 липня

Моніторингові канали повідомляють, що близько третьої ночі 20 липня у Миколаєві лунають вибухи.

Повітряна тривога в Україні вночі 20 липня

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В Україні у деяких областях досі триває повітряна тривога. Її почали оголошувати близько опівночі.

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Нагадаємо, вночі 20 липня в 02:15 стало відомо про вибухи в Одесі. Місцева влада повідомляє про роботу української ППО.

Також ми писали, що 19 липня Росія масово атакувала Україну ракетами і дронами. Найбільших руйнувань зазнали Одеса та область. Люди отримали травми, також постраждали багатоквартирні будинки, портова та критична інфраструктура.