Враг атакует Полтавскую и Хмельницкую области: подробности вражеского обстрела

Взрывы раздаются в Хмельницкой и Полтавской областях — вражеская атака сохраняется
Россия не перестает атаковать нашу страну. Около полуночи 1 ноября вражеские ударные беспилотники снова начали атаковать наши области. В настоящее время взрывы раздаются в Хмельницкой и Полтавской областях. Воздушная тревога все еще звучит в большинстве областей Украины.
Об этом сообщает Карта воздушных тревог.
Взрывы раздаются в Хмельницкой и Полтавской областях сейчас 1 ноября
Сообщается, что взрывы раздаются в Полтавской и Хмельницкой областях. Там сработала ПВО.
Воздушные силы сообщают, что наблюдается несколько групп ударных БпЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.
Также сообщается, о движении ударных БПЛА:
- Группа ударных БПЛА в Хмельницкой области. Вероятное направление — Староконстантинов.
- Несколько групп в Кировоградской области в Умань.
- Также наблюдается несколько групп в Полтавской области, направлением на Кременчуг.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
01:06:
Вражеская атака сохраняется. Наблюдается несколько групп ударных БпЛА в районе Умани, направление движения — западное. Также несколько БпЛА в Полтавской области — направление движения на Кременчуг.
Карта тревог сейчас такова:
Напомним, Россия не дает покоя украинцам этой ночью. Воздушная тревога в стране сейчас 31 октября расширяется. В опасности большинство областей Украины. Сейчас раздается сигнал тревоги в столице.
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