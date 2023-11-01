Враг атакует Полтавскую и Хмельницкую области: подробности вражеского обстрела

Взрывы раздаются в Хмельницкой и Полтавской областях. Фото: скриншот

Россия не перестает атаковать нашу страну. Около полуночи 1 ноября вражеские ударные беспилотники снова начали атаковать наши области. В настоящее время взрывы раздаются в Хмельницкой и Полтавской областях. Воздушная тревога все еще звучит в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает Карта воздушных тревог.

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Сообщается, что взрывы раздаются в Полтавской и Хмельницкой областях. Там сработала ПВО.

Воздушные силы сообщают, что наблюдается несколько групп ударных БпЛА в Полтавской области направлением на Кременчуг.

Также сообщается, о движении ударных БПЛА:

Группа ударных БПЛА в Хмельницкой области. Вероятное направление — Староконстантинов.

Вероятное направление — Староконстантинов. Несколько групп в Кировоградской области в Умань.

в Умань. Также наблюдается несколько групп в Полтавской области, направлением на Кременчуг.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог по состоянию на 1 ноября. Фото: скриншот

01:06:

Вражеская атака сохраняется. Наблюдается несколько групп ударных БпЛА в районе Умани, направление движения — западное. Также несколько БпЛА в Полтавской области — направление движения на Кременчуг.

Карта тревог сейчас такова:

Карта воздушных тревог в Украине 1 ноября. Фото: скриншот

Напомним, Россия не дает покоя украинцам этой ночью. Воздушная тревога в стране сейчас 31 октября расширяется. В опасности большинство областей Украины. Сейчас раздается сигнал тревоги в столице.