Вибухи лунають у Хмельницькій та Полтавській областях — ворожа атака зберігається

Росія не припиняє атакувати нашу країну. Близько опівночі 1 листопада ворожі ударні безпілотники знову почали атакувати наші області. Нині вибухи лунають у Хмельницькій та Полавській областях. Повітряна тривога досі лунає у більшості областей України.

Про це повідомляють Повітряні Сили України.

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Вибухи лунають у Хмельницькій та Полтавській областях зараз 1 листопада

Повідомляється, що вибухи лунають у Полтавській області.

Повітряні сили повідомляють, що спостерігається декілька груп ударних БпЛА в Полтавській області, напрямком на Кременчук.

Також повідомляється, про рух ударних БпЛА:

Група ударних БпЛА в Хмельницькій області. Імовірний напрямок - Старокостянтинів.

Імовірний напрямок - Старокостянтинів. Декілька груп в Кіровоградській області напрямком на Умань.

напрямком на Умань. Також спостерігається декілька груп в Полтавській області, напрямком на Кременчук.

Карта повітряних тривог нині така:

Карта повітряних тривог станом на зараз 1 листопада. Фото: скриншот

Нагадаємо, Росія не дає спокою українцям цієї ночі. Повітряна тривога в країні зараз, 31 жовтня, розширюється. У небезпеці більшість областей України. Нині лунає сигнал тривоги у столиці.