Вибухи лунають у Хмельницькій та Полтавській областях — ворожа атака зберігається
Росія не припиняє атакувати нашу країну. Близько опівночі 1 листопада ворожі ударні безпілотники знову почали атакувати наші області. Нині вибухи лунають у Хмельницькій та Полавській областях. Повітряна тривога досі лунає у більшості областей України.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Вибухи лунають у Хмельницькій та Полтавській областях зараз 1 листопада
Повідомляється, що вибухи лунають у Полтавській області.
Повітряні сили повідомляють, що спостерігається декілька груп ударних БпЛА в Полтавській області, напрямком на Кременчук.
Також повідомляється, про рух ударних БпЛА:
- Група ударних БпЛА в Хмельницькій області. Імовірний напрямок - Старокостянтинів.
- Декілька груп в Кіровоградській області напрямком на Умань.
- Також спостерігається декілька груп в Полтавській області, напрямком на Кременчук.
Карта повітряних тривог нині така:
Нагадаємо, Росія не дає спокою українцям цієї ночі. Повітряна тривога в країні зараз, 31 жовтня, розширюється. У небезпеці більшість областей України. Нині лунає сигнал тривоги у столиці.
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