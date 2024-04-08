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Взрывы в Полтавской области — есть погибший, среди пострадавших дети

8 апреля 2024 23:29
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Взрывы в Полтавской области — есть погибший, среди пострадавших дети
Ракета в небе. Фото иллюстративное: Depositphotos
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Вечером в понедельник, 8 апреля, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру в пределах Полтавской громады. В результате этого обстрела есть разрушения и человеческие потери.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

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Скриншот сообщения начальника Полтавской ОВА Филиппа Пронина

Что известно об обстреле Полтавской области 8 апреля

В результате вражеского удара по гражданскому дому погиб один человек. По предварительным данным, пять человек, в том числе трое детей, получили травмы. Еще одного человека спасли из соседнего дома.

Есть частичное разрушение кровли строения. Вспыхнул пожар. Также повреждения получили несколько соседних домов.

Отметим, что воздушную тревогу в Полтавской области объявили вечером 8 апреля в 20:40. В 20:55 в Воздушных Силах ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, а в 21:07 предупредили, что на Полтавскую область с востока летит ракета. Вскоре после этого сообщения в области раздался взрыв. В 21:23 дали отбой.

Взрывы на Полтавщине — погибший, среди пострадавших дети - фото 2
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Напомним, утром 8 апреля в Одессе раздавались громкие взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о работе ПВО по вражеским разведывательным дронам.

Также взрыв прогремел в Одессе во второй половине дня 8 апреля. Военные сбили еще один разведывательный БпЛА врага.

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