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Вибухи на Полтавщині — є загиблий, серед постраждалих діти

8 квітня 2024 23:29
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Вибухи на Полтавщині — є загиблий, серед постраждалих діти
Ракета в небі. Фото ілюстративне: Depositphotos
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Увечері 8 квітня російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру в межах Полтавської громади. Внаслідок цього обстрілу є руйнування та людські втрати.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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Скриншот повідомлення начальника Полтавської ОВА Філіпа Проніна

Що відомо про обстріл Полтавщини 8 квітня

Внаслідок ворожого удару по цивільному будинку загинула одна людина. За попередніми даними, п'ять людей, зокрема троє дітей, отримали травми. Ще одну людину врятували із сусіднього будинку.

Є часткове руйнування покрівлі будівлі. Спалахнула пожежа. Також пошкодження отримали декілька сусідніх будинків.

Зазначимо, що повітряну тривогу в Полтавській області оголосили ввечері 8 квітня о 20:40. О 20:55 у Повітряних Силах ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу, а о 21:07 попередили, що на Полтавщину зі сходу летить ракета. Невдовзі після цього повідомлення в області пролунав вибух. О 21:23 дали відбій.

Вибухи на Полтавщині — є загиблий, серед постраждалих діти - фото 2
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Нагадаємо, зранку 8 квітня в Одесі лунали гучні вибухи. Моніторингові канали повідомляли про роботу ППО по ворожих розвідувальних дронах.

Також вибух пролунав в Одесі у другій половині дня 8 квітня. Військові збили ще один розвідувальний БпЛА ворога.

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