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Взрывы в Харьковской области: вражеская атака

31 июля 2023 00:20
обновлено: 00:26
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Харьковской области ночью 31 июля: вражеская атака на регион
Последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 31 июля в Харьковской области раздались взрывы. Предварительно в регионе сработало ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харьковской области ночью 31 июля

Мониторинговые каналы сообщают, что в Харьковской области враг наносил удары, предварительно с ЗРК С-300. Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается.

Воздушная тревога в Украине ночью 31 июля

Сообщается, что тревогу включили из-за угрозы удара баллистическими ракетами.

Напомним, в течение суток враг нанес 4 ракетных и 34 авиационных удара. В частности, применил 4 ударных дрона типа "Shahed-136", все уничтожены.

Мы писали, что государственные российские телеканалы проигнорировали взрывы, звучавшие рано утром в центре Москвы. По имеющейся информации, беспилотники попали по элитному комплексу "Москва-сити".

На телевидении транслировали парад ко дню Военно-морских сил РФ в Петербурге, на котором присутствовал Путин. Также показывали сюжеты о саммите "Россия — Африка" и стихийных бедствиях в РФ.

Добавим, что в Украине уже второй год продолжается полномасштабная война, которую развязала Россия против нашего государства. Сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банк.

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