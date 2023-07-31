Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Вибухи у Харківській області: ворожа атака arrow

Вибухи у Харківській області: ворожа атака

31 липня 2023 00:20
оновлено: 00:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вибухи у Харківській області вночі 31 липня: ворожа атака на регіон
Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 31 липня у Харківській області пролунали вибухи. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Вибухи у Харківській області вночі 31 липня

Моніторингові канали повідомляють, що у Харківській області ворог завдавав ударів, попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Повітряна тривога в Україні вночі 31 липня

Повідомляється, що тривогу включили через загрозу удару балістичними ракетами.

00:34:

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про потрапляння у місті. 

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу "Shahed-136", усі знищено.

Ми писали, що державні російські телеканали проігнорували вибухи, які лунали рано-вранці у центрі Москви. За наявною інформацією, безпілотники влучили в елітний комплекс "Москва-сіті".

Натомість на телебаченні транслювали парад до дня Військово-морських сил РФ у Петербурзі, на якому був присутній Путін. Також показували сюжети про саміт "Росія — Африка" та стихійні лиха в РФ.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз