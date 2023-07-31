Вибухи у Харківській області вночі 31 липня: ворожа атака на регіон

Наслідки ворожої атаки. Фото: ДСНС

Вночі, 31 липня у Харківській області пролунали вибухи. Попередньо в регіоні спрацювала ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи у Харківській області вночі 31 липня

Моніторингові канали повідомляють, що у Харківській області ворог завдавав ударів, попередньо із ЗРК С-300. Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється.

Повітряна тривога в Україні вночі 31 липня

Повідомляється, що тривогу включили через загрозу удару балістичними ракетами.

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Мер Харкова Ігор Терехов повідомляє про потрапляння у місті.

Нагадаємо, протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних удари. Зокрема, застосував 4 ударних дрони типу "Shahed-136", усі знищено.

Ми писали, що державні російські телеканали проігнорували вибухи, які лунали рано-вранці у центрі Москви. За наявною інформацією, безпілотники влучили в елітний комплекс "Москва-сіті".

Натомість на телебаченні транслювали парад до дня Військово-морських сил РФ у Петербурзі, на якому був присутній Путін. Також показували сюжети про саміт "Росія — Африка" та стихійні лиха в РФ.

Додамо, що в Україні вже другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія проти нашої держави. Син редакторки Новини.LIVE боронить країну в лавах ЗСУ. Бійці оголосили збір на техніку.

Так, воїни 131-го батальйону звертаються до всіх небайдужих долучитися до збору коштів. Достатньо перейти за посиланням на банку.