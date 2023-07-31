Взрывы в Москве: в ГУР советуют России привыкать

Представитель украинской разведки Андрей Юсов. Фото: УНИАН

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что главным виновником взрывов и других инцидентов, которые сейчас происходят в Москве и на остальной территории РФ, является Владимир Путин и его окружение, принимавшее решение о нападении на наше государство. Такие события не удивительны во время войны.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, страна, решившая объявить несправедливую захватническую войну против другой страны, "должна быть готова, что боевые действия будут вестись... и на ее территории".

Россия должна привыкнуть

Он добавил, что это норма и новая реальность, к которой должны привыкнуть и "уже привыкают" власти РФ и россияне.

"И ничего удивительного в тех событиях нет. И Москва, и другие территории так называемой РФ, где расположены объекты, вовлеченные в геноцидную войну против Украины, конечно, находятся в зоне опасности, и с ними так или иначе могут случаться соответствующие инциденты", — подчеркнул Юсов.

Напомним, после попытки бунта предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина план проведения парада ко Дню ВМС РФ, в котором принимал участие Путин, был изменен. Также его скорректировали из-за постоянных атак дронов.