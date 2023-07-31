Вибухи у Москві: в ГУР радять Росії звикати

Представник української розвідки Андрій Юсов. Фото: УНІАН

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни.

Про це він сказав в етері національного телемарафону.

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Бойові дії на території РФ

За його словами, країна, яка вирішила оголосити несправедливу загарбницьку війну проти іншої країни, "має бути готова, що бойові дії будуть вестися... і на її території".

Росія має звикнути

Він додав, що це є нормою та новою реальністю, до якої має звикнути і "вже звикає" влада РФ та росіяни.

"І нічого дивного у тих подіях немає. І Москва та інші території так званої РФ, де розташовані об’єкти, які залучені у геноцидній війні проти України, звичайно, перебувають у зоні небезпеки, і з ними так чи інакше можуть траплятися відповідні інциденти", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, після спроби бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина план проведення параду до Дня ВМС РФ, в якому брав участь Путін, було змінено. Також його скоригували через постійні атаки дронів.