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Вибухи у Москві: в ГУР радять Росії звикати

31 липня 2023 18:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Вибухи у Москві: в ГУР радять Росії звикати
Представник української розвідки Андрій Юсов. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Представник української розвідки Андрій Юсов заявив, що головним винуватцем вибухів та інших інцидентів, які зараз відбуваються у Москві та на решті території РФ, є Володимир Путін та його оточення, яке ухвалювало рішення про напад на нашу державу. Такі події не є дивними під час війни. 

Про це він сказав в етері національного телемарафону. 

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Бойові дії на території РФ

За його словами, країна, яка вирішила оголосити несправедливу загарбницьку війну проти іншої країни, "має бути готова, що бойові дії будуть вестися... і на її території".

Росія має звикнути

Він додав, що це є нормою та новою реальністю, до якої має звикнути і "вже звикає" влада РФ та росіяни. 

"І нічого дивного у тих подіях немає. І Москва та інші території так званої РФ, де розташовані об’єкти, які залучені у геноцидній війні проти України, звичайно, перебувають у зоні небезпеки, і з ними так чи інакше можуть траплятися відповідні інциденти", — наголосив Юсов.

Нагадаємо, після спроби бунту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина план проведення параду до Дня ВМС РФ, в якому брав участь Путін, було змінено. Також його скоригували через постійні атаки дронів.

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