Взрывы в россии: власти Белгородской области заявили об обстреле и показали фото последствий

Взрывы в россии: власти Белгородской области заявляют о "прилетах" со стороны Украины
В приграничной с Украиной российской Белгородской области утром прогремели взрывы. Власти региона уже заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"Сейчас идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", — написал Гладков в Telegram.
Он также сообщил, что двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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Российский чиновник также сообщил, что есть разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровель и фасадов. По его словам, повреждены шесть частных домовладений.
Между тем, жители Безлюдковки жалуются на взрывы и сообщают, что получают СМС-уведомление от спасателей с требованием спуститься в подвал.
Напомним, что вчера в россии также было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом. "Бавовна" произошла в поселке Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.
К слову, утром 26 декабря прошлого года российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы. По информации российских СМИ, "бавовна" произошла в районе аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.
Следует отметить, что это уже не первые взрывы на этом аэродроме. В начале декабря на нем также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Министерство обороны россии тогда заявило, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника.