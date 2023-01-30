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Взрывы в россии: власти Белгородской области заявляют о "прилетах" со стороны Украины

30 января 2023 11:46
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в россии: власти Белгородской области заявили об обстреле и показали фото последствий
Власти Белгородской области заявляют об обстреле
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В приграничной с Украиной российской Белгородской области утром прогремели взрывы. Власти региона уже заявили об обстреле со стороны Украины и пострадавших.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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"Сейчас идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, двое пострадавших — мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", — написал Гладков в Telegram.

Он также сообщил, что двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Российский чиновник также сообщил, что есть разрушения: от выбитых окон до поврежденных кровель и фасадов. По его словам, повреждены шесть частных домовладений.

Взрывы в Белгородской области 30 января
Взрывы в Белгородской области 30 января

Взрывы в Белгородской области 30 января

Между тем, жители Безлюдковки жалуются на взрывы и сообщают, что получают СМС-уведомление от спасателей с требованием спуститься в подвал.

Напомним, что вчера в россии также было неспокойно в Курской области, там насчитали 12 "прилетов" и сообщали о проблемах со светом. "Бавовна" произошла в поселке Краснооктябрьское Глушковского района Курской области.

К слову, утром 26 декабря прошлого года российские города-спутники Саратов и Энгельс услышали мощные взрывы. По информации российских СМИ, "бавовна" произошла в районе аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области.

Следует отметить, что это уже не первые взрывы на этом аэродроме. В начале декабря на нем также произошел взрыв, в результате которого повреждения получили два бомбардировщика Ту-95. Министерство обороны россии тогда заявило, что инцидент произошел из-за украинского беспилотника.

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