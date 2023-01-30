Вибухи у росії: влада Бєлгородської області заявила про обстріл та показала фото наслідків

Влада Бєлгородської області заявляє про обстріл

У прикордонній з Україною російській Бєлгородській області зранку прогриміли вибухи. Влада регіону вже заявила про обстріл з боку України та постраждалих.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Подробиці

"Наразі триває обстріл села Безлюдівка Шебекинського міського округу. За попередніми даними, є двоє постраждалих — чоловіки з осколковими пораненнями та контузією. Медичні та оперативні служби виїхали на місце", — написав Гладков у Telegram.

Він також повідомив, що двоє чоловіків доставлені до лікарні у стані середнього ступеня важкості.

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Російський чиновник також повідомив, що є руйнування: від вибитих вікон до пошкоджених покрівлі та фасадів. За його словами, пошкоджено шість приватних домоволодінь.





Тим часом жителі Безлюдківки жаліються на вибухи та повідомляють, що отримують СМС-оповіщення від рятувальників з вимогою спуститися в підвал.

Нагадаємо, що вчора у росії також було неспокійно у Курській області, там нарахували 12 "прильотів" та повідомляли про проблеми зі світлом. "Бавовна" сталася у селищі Краснооктябрське Глушківського району Курської області.

До слова, вранці 26 грудня минулого року російські міста-супутники Саратов та Енгельс почули потужні вибухи, які разом зі світловим спалахом зафіксували вебкамери. За інформацією російських ЗМІ, "бавовна" сталася в районі аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.

Варто зазначити, що це вже не перші вибухи на цьому аеродромі. На початку грудня на ньому також стався вибух, внаслідок якого пошкодження отримали два бомбардувальники Ту-95. Міністерство оборони росії тоді заявило, що інцидент стався через український безпілотник.