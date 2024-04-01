Взрывы в Белгороде — горожане сообщают о "прилетах"

Российский пожарник на месте пожара. Фото: росСМИ

В российском Белгороде раздаются взрывы. Горожане сообщают о "прилетах", в городе возникло несколько пожаров.

Об этом сообщают соцсети.

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Взрывы в Белгороде

Как сообщается, в городе и области была объявлена ракетная опасность. Позже "прилеты" наблюдались в районе автопарковки и частного сектора, в результате чего загорелась часть автомобилей и домов.

В Министерстве обороны России заявили о якобы "перехвате" средствами ПВО "семнадцати реактивных снарядов" от РСЗО Vampire. Однако пользователи заявили, что взрывы и пожар в городе спровоцировали разрывы разгонных блоков мобильного ЗРК "Панцирь", которые упали в отдельных районах Белгорода.

Дети фотографируют разгонный блок "Панциря", который не сдетонировал. Источник: соцсети

Напомним, ранее в Белгороде в ночь на пятницу, 29 марта, раздавались взрыв, из-за чего были повреждены окна, дома и автомобили, образовались воронки, улицы усеяли разбросанные обломки.

А российский пропагандист Владимир Соловьев подверг жесткой критике жителей города, жалующихся на постоянные обстрелы, назвав их "мерзкими тварями".