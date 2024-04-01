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Вибухи в Бєлгороді — містяни повідомляють про "прильоти"

1 квітня 2024 18:16
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Бєлгороді — містяни повідомляють про "прильоти"
Російський пожежник на місці пожежі. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В російському Бєлгороді лунають вибухи. Містяни повідомляють про "прильоти", у місті виникло декілька пожеж. 

Про це повідомляють соцмережі

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Вибухи в Бєлгороді 

Як повідомляється, в місті та області було оголошено ракетну небезпеку. Пізніше "прильоти" припали в районі автопарковки та приватного сектора, внаслідок чого загорілася частина автомобілів і будинків.

В Міністерстві оборони Росії заявили про нібито "перехоплення" засобами ППО "сімнадцяти реактивних снарядів" від РСЗВ Vampire. Проте користувачі заявили, що вибухи та пожежу у місті спричинили розриви розгонних блоків мобільного ЗРК "Панцир", які впали в окремих районах Бєлгорода.

Вибухи в Бєлгороді — містяни повідомляють про "прильоти"
Діти фотографують розгонний блок "Панциря", який не здетонував. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, раніше в Бєлгороді в ніч проти п'ятниці, 29 березня, лунали вибухи, через що було пошкоджено вікна, будинки та автівки, утворились вирви, вулиці всіяли розкидані уламки.

А російський пропагандист Володимир Соловйов жорстко розкритикував мешканців міста, які скаржаться на постійні обстріли, назвавши їх "мерзенними тварюками". 

пожежа
вибух
росіяни
Бєлгород
Росія

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