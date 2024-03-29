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Взрывы в Черкасской области — власти сделали заявление

29 марта 2024 00:11
обновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Черкасской области — власти сделали заявление
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Черкасской области сейчас 28 марта свидетельствуют о работе сил противовоздушной обороны. Есть несколько сбитых беспилотников над регионом.

Об этом сообщает глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.

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"Воздушная тревога в Черкасской области продолжается. Наши защитники продолжают усиленно работать. Сейчас уже несколько убытков враждебных БпЛА над областью" , — отметил Табурец.

Он добавил, что сейчас службы работают, все подробности глава ОВА пообещал сообщить впоследствии.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Черкасской ОВА Игоря Табурца
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Черкасской ОВА Игоря Табурца

Тем временем в Украине продолжается тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 29 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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