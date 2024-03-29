Взрывы в Черкасской области — власти сделали заявление
29 марта 2024 00:11
обновлено: 00:17
Дым поднимается после взрыва ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
Взрывы в Черкасской области сейчас 28 марта свидетельствуют о работе сил противовоздушной обороны. Есть несколько сбитых беспилотников над регионом.
Об этом сообщает глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram.
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"Воздушная тревога в Черкасской области продолжается. Наши защитники продолжают усиленно работать. Сейчас уже несколько убытков враждебных БпЛА над областью" , — отметил Табурец.
Он добавил, что сейчас службы работают, все подробности глава ОВА пообещал сообщить впоследствии.
Тем временем в Украине продолжается тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
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