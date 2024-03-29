Вибухи в Черкаській області — влада зробила заяву
29 березня 2024 00:11
оновлено: 00:17
Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Черкаській області зараз 28 березня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. Є кілька збитих безпілотників над регіоном.
Про це повідомляє очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.
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Вибухи в Черкаській області 29 березня
"Повітряна тривога на Черкащині триває. Наші оборонці продовжують посилено працювати. Натепер маємо вже кілька збиттів ворожих БпЛА над областю", — зазначив Табурець.
Він додав, що наразі служби працюють, всі подробиці очільник ОВА пообіцяв повідомити згодом.
Тим часом в Україні продовжується тривога через загрозу ударних БпЛА.
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