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Вибухи в Черкаській області — влада зробила заяву

29 березня 2024 00:11
оновлено: 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Черкаській області — влада зробила заяву
Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Черкаській області зараз 28 березня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. Є кілька збитих безпілотників над регіоном.

Про це повідомляє очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

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Вибухи в Черкаській області 29 березня

"Повітряна тривога на Черкащині триває. Наші оборонці продовжують посилено працювати.  Натепер маємо вже кілька збиттів ворожих БпЛА над областю", — зазначив Табурець. 

Він додав, що наразі служби працюють, всі подробиці очільник ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця

Тим часом в Україні продовжується тривога через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 28 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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