Вибухи в Черкаській області — влада зробила заяву

Дим підіймається після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Черкаській області зараз 28 березня свідчать про роботу сил протиповітряної оборони. Є кілька збитих безпілотників над регіоном.

Про це повідомляє очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

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"Повітряна тривога на Черкащині триває. Наші оборонці продовжують посилено працювати. Натепер маємо вже кілька збиттів ворожих БпЛА над областю", — зазначив Табурець.

Він додав, що наразі служби працюють, всі подробиці очільник ОВА пообіцяв повідомити згодом.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу глави Черкаської ОВА Ігоря Табурця

Тим часом в Україні продовжується тривога через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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