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Взрывы в Днепре - жители сообщают о перебоях со светом и водой

29 марта 2024 05:09
обновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре - жители сообщают о перебоях со светом и водой
Пожар после взрыва в ночное время. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас 29 марта гремят во время массовой ракетной атаки на Украину. Объявлена масштабная воздушная тревога из-за пусков целей с Ту-95 и Миг-31К.

О взрывах в Днепре сообщает Общественное в Telegram.

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Взрывы в Днепре 29 марта

По данным СМИ, в Днепре гремят взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное"

По источникам Новости.LIVE, в городе появились перебои с электро- и водоснабжением.

В настоящее время в Украине происходит гибридная атака россиян. Так, над областями снуют "шахеды" и крылатые ракеты.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 29 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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