Вибухи в Дніпрі — мешканці повідомляють про перебої зі світлом та водою

Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Вибухи в Дніпрі зараз 29 березня гримлять під час масової ракетної атаки на Україну. Оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски цілей з Ту-95 та Міг-31К.

Про вибухи в Дніпрі повідомляє Суспільне в Telegram.

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За даними ЗМІ, в Дніпрі гримлять вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне"

За джерелами Новини.LIVE, у місті з'явилися перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі на Україну відбувається гібридна атака росіян. Так, над областями сновигають "шахеди" та крилаті ракети.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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