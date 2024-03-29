Вибухи в Дніпрі — мешканці повідомляють про перебої зі світлом та водою
29 березня 2024 05:09
оновлено: 05:13
Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
Вибухи в Дніпрі зараз 29 березня гримлять під час масової ракетної атаки на Україну. Оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски цілей з Ту-95 та Міг-31К.
Про вибухи в Дніпрі повідомляє Суспільне в Telegram.
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Вибухи в Дніпрі 29 березня
За даними ЗМІ, в Дніпрі гримлять вибухи.
За джерелами Новини.LIVE, у місті з'явилися перебої з електро- та водопостачанням.
Наразі на Україну відбувається гібридна атака росіян. Так, над областями сновигають "шахеди" та крилаті ракети.
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