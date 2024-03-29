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Вибухи в Дніпрі — мешканці повідомляють про перебої зі світлом та водою

29 березня 2024 05:09
оновлено: 05:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі — мешканці повідомляють про перебої зі світлом та водою
Пожежа після вибуху вночі. Ілюстративне фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз 29 березня гримлять під час масової ракетної атаки на Україну. Оголошено масштабну повітряну тривогу через пуски цілей з Ту-95 та Міг-31К.

Про вибухи в Дніпрі повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Дніпрі 29 березня

За даними ЗМІ, в Дніпрі гримлять вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне"

За джерелами Новини.LIVE, у місті з'явилися перебої з електро- та водопостачанням.

Наразі на Україну відбувається гібридна атака росіян. Так, над областями сновигають "шахеди" та крилаті ракети.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 29 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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