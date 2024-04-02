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Взрывы в Днепре - "шахеды" целят по городу

2 апреля 2024 02:10
обновлено: 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Днепре - "шахеды" целят по городу
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас 2 апреля прогремели около 02:05. В области объявлена воздушная тревога, на город происходит атака ударных беспилотников.

О взрывах в Днепре сообщает Общественное в Telegram.

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Взрывы в Днепре сейчас 2 апреля

По информации СМИ и местных мониторинговых каналов, в Днепре были слышны взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Общественное Днепр"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Инфо"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Днепр Оперативный"

Перед этим Воздушные силы предупреждали о приближении "шахедов" к Днепру.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Херсонской областях из-за угрозы ударных БПЛА.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 2 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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