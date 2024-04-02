Взрывы в Днепре - "шахеды" целят по городу
2 апреля 2024 02:10
обновлено: 02:18
Сильный взрыв ночью в городе. Иллюстративное фото: скриншот
Взрывы в Днепре сейчас 2 апреля прогремели около 02:05. В области объявлена воздушная тревога, на город происходит атака ударных беспилотников.
О взрывах в Днепре сообщает Общественное в Telegram.
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Взрывы в Днепре сейчас 2 апреля
По информации СМИ и местных мониторинговых каналов, в Днепре были слышны взрывы.
Перед этим Воздушные силы предупреждали о приближении "шахедов" к Днепру.
Тем временем воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Херсонской областях из-за угрозы ударных БПЛА.
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