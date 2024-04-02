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Вибухи в Дніпрі — "шахеди" цілять по місту

2 квітня 2024 02:10
оновлено: 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Дніпрі — "шахеди" цілять по місту
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Дніпрі зараз 2 квітня пролунали близько 02:05. В області оголошено повітряну тривогу, на місто відбувається атака ударних безпілотників.

Про вибухи в Дніпрі повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Дніпрі зараз 2 квітня

За інформацією ЗМІ та місцевих моніторингових каналів, у Дніпрі було чути вибухи. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"

Перед цим Повітряні сили попереджали про наближення "шахедів" до Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога оголошена в Дніпропетровській та Херсонській областях через загрозу ударних БпЛА.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 2 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:32. У соцмережах повідомляють, що в Дніпрі гримлять повторні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"

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