Вибухи в Дніпрі — "шахеди" цілять по місту

Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Дніпрі зараз 2 квітня пролунали близько 02:05. В області оголошено повітряну тривогу, на місто відбувається атака ударних безпілотників.

Про вибухи в Дніпрі повідомляє Суспільне в Telegram.

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Вибухи в Дніпрі зараз 2 квітня

За інформацією ЗМІ та місцевих моніторингових каналів, у Дніпрі було чути вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"

Перед цим Повітряні сили попереджали про наближення "шахедів" до Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога оголошена в Дніпропетровській та Херсонській областях через загрозу ударних БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:32. У соцмережах повідомляють, що в Дніпрі гримлять повторні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Дніпро Оперативний"

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