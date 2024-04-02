Вибухи в Дніпрі — "шахеди" цілять по місту
2 квітня 2024 02:10
оновлено: 02:33
Сильний вибух вночі в місті. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи в Дніпрі зараз 2 квітня пролунали близько 02:05. В області оголошено повітряну тривогу, на місто відбувається атака ударних безпілотників.
Про вибухи в Дніпрі повідомляє Суспільне в Telegram.
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Вибухи в Дніпрі зараз 2 квітня
За інформацією ЗМІ та місцевих моніторингових каналів, у Дніпрі було чути вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про наближення "шахедів" до Дніпра.
Тим часом повітряна тривога оголошена в Дніпропетровській та Херсонській областях через загрозу ударних БпЛА.
Оновлено 02:32. У соцмережах повідомляють, що в Дніпрі гримлять повторні вибухи.
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