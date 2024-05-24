Взрывы в Днепропетровской области — оккупанты атаковали Никопольщину

Последствия российского обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты утром, 24 мая, обстреляли Днепропетровскую область. Под вражеским ударом оказалась Никопольщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Захватчики несколько раз ударили по райцентру дронами-камикадзе. Также из артиллерии была обстреляна Марганецкая громада.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 24 мая. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По предварительной информации, два человека получили ранения.

Последствия российского обстрела Днепропетровской области 24 мая. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Повреждены четырехэтажка, магазин, микроавтобус и легковое авто. Какой еще ущерб нанесли оккупанты, сейчас уточняется", — добавил Лысак.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, российские захватчики утром в четверг, 23 мая, совершили массированный обстрел Харькова. В результате атаки была уничтожена государственная типография.

Впоследствии стало известно, что во время атаки оккупанты ударили по типографии ракетами С-300. Кроме того, вражеские "прилеты" были зафиксированы в центре Люботина.