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Вибухи в Дніпропетровській області — зранку окупанти обстріляли Нікопольщину

24 травня 2024 10:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Дніпропетровській області — окупанти атакували Нікопольщину
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти зранку 24 травня обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинилася Нікопольщина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Загарбники декілька разів вдарили по райцентру дронами-камікадзе. Також з артилерії було обстріляно Марганецьку громаду.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 24 травня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 24 травня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення.

Обстріл Нікопольщини 24 травня
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області 24 травня. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто. Яких ще збитків завдали окупанти, зараз уточнюється", — додав Лисак.

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Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.

Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.

війна
вибух
Дніпропетровська область
обстріли
Нікополь

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