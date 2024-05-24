Вибухи в Дніпропетровській області — окупанти атакували Нікопольщину

Вибухи в Дніпропетровській області — зранку окупанти обстріляли Нікопольщину
Російські окупанти зранку 24 травня обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим ударом опинилася Нікопольщина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Обстріл Дніпропетровської області
Загарбники декілька разів вдарили по райцентру дронами-камікадзе. Також з артилерії було обстріляно Марганецьку громаду.
За попередньою інформацією, двоє людей отримали поранення.
"Пошкоджені чотириповерхівка, магазин, мікроавтобус та легкове авто. Яких ще збитків завдали окупанти, зараз уточнюється", — додав Лисак.
Нагадаємо, російські загарбники вранці у четвер, 23 травня, здійснили масований обстріл Харкова. Внаслідок атаки було знищено державну друкарню.
Згодом стало відомо, що під час атаки окупанти вдарили по типографії ракетами С-300. Крім того, ворожі "прильоти" були зафіксовані в центрі Люботина.
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