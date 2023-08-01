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Взрывы в Харьковской области: вражеский обстрел региона

1 августа 2023 23:27
обновлено: 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Харьковской области вечером 1 августа: вражеская атака
Дым поднимается вверх после взрыва в городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Харьковской области прогремели взрывы вечером, 1 августа. До этого сообщали о движении враждебных БпЛА в сторону региона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Харьковской области вечером 1 августа

Обновлено 23:30. Раздались взрывы в Харьковской области. Также в регионе сообщалось об угрозе атаки БпЛА.

Обновлено 23:40. В настоящее время воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Напомним, что вечером, 1 августа, обнаружен пуск беспилотников в сторону Украины. Также известно примерное время прибытия.

Также мы сообщали, что сегодня вечером, 1 августа, во временно оккупированном Крыму неспокойно. В Севастополе раздались мощные взрывы.

Добавим, что этой ночью враг снова гатил по Украине. Больше всего досталось Харькову. РФ атаковала город ракетами и дронами-камикадзе. Зафиксировано попадание по общежитию. Известно об одном пострадавшем.

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