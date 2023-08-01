У Севастополі пролунали вибухи

Дим після вибуху в Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind

Сьогодні ввечері, 1 серпня, у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Севастополі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомляють про "приліт" у житловому масиві на півдні Севастополя Балаклава. У мережі показали дим після вибуху.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Telegram-канали пишуть про пожежу після "прильоту".

У центрі Севастополя також видно дим. Місцеві говорять про "приліт" у районі Цукрової Головки.

За інформацією Telegram-каналів, було влучання у склад БК російських окупантів.

Дим після вибуху в Криму. Фото: t.me/war_monitor

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв вже прокоментував вибухи. За його словами, у районі Кара-Коби було збито БпЛА.

"На землі стався підрив, загорілася трава і чагарники. Пожежні розрахунки вже на місці, приступили до гасіння загоряння", — розповів Развожаєв.

Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.