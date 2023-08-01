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У Севастополі пролунали вибухи

1 серпня 2023 18:21
оновлено: 18:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Севастополі пролунали вибухи
Дим після вибуху в Севастополі. Фото: t.me/Crimeanwind
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні ввечері, 1 серпня, у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Севастополі пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Повідомляють про "приліт" у житловому масиві на півдні Севастополя Балаклава. У мережі показали дим після вибуху.

Увага! Відео містить нецензурну лексику.

Telegram-канали пишуть про пожежу після "прильоту".

У центрі Севастополя також видно дим. Місцеві говорять про "приліт"  у районі Цукрової Головки.

За інформацією Telegram-каналів, було влучання у склад БК російських окупантів.  

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Дим після вибуху в Криму. Фото: t.me/war_monitor

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв вже прокоментував вибухи. За його словами, у районі Кара-Коби було збито БпЛА.

"На землі стався підрив, загорілася трава і чагарники.  Пожежні розрахунки вже на місці, приступили до гасіння загоряння", — розповів Развожаєв.

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Допис Развожаєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.

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