У Севастополі пролунали вибухи
Сьогодні ввечері, 1 серпня, у тимчасово окупованому Криму неспокійно. У Севастополі пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Севастополі
Повідомляють про "приліт" у житловому масиві на півдні Севастополя Балаклава. У мережі показали дим після вибуху.
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Telegram-канали пишуть про пожежу після "прильоту".
У центрі Севастополя також видно дим. Місцеві говорять про "приліт" у районі Цукрової Головки.
За інформацією Telegram-каналів, було влучання у склад БК російських окупантів.
Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв вже прокоментував вибухи. За його словами, у районі Кара-Коби було збито БпЛА.
"На землі стався підрив, загорілася трава і чагарники. Пожежні розрахунки вже на місці, приступили до гасіння загоряння", — розповів Развожаєв.
Нагадаємо, у міністерстві оборони Росії заявили, що вночі, 30 липня, тимчасово окупований Крим намагалися атакувати 25 безпілотників. Там традиційно звинуватили Україну.