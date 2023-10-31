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Взрывы в Крыму — у оккупантов поврежден комплекс С-300

31 октября 2023 10:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Крыму — у оккупантов поврежден комплекс С-300
Зенитно-ракетный комплекс россиян "С-300". Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате ракетной атаки на Крым 30 октября у оккупантов поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300". Также уничтожен дизель-генератор.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание ASTRA.

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В издании рассказали, что в результате ракетной атаки, которая была совершена утром 30 октября в районе села Молочное Сакского района, в оккупантов поврежден зенитно-ракетный комплекс "С-300". В месте, где был "прилет", дислоцируется комплекс ПВО МО РФ. Кроме того, также уничтожен дизель-генератор. Предварительно пострадавших нет.

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Место, где были "прилеты". Фото: t.me/astrapress

Напомним, что 30 октября во временно оккупированном Крыму снова перекрыли Керченский мост. В Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Также мы сообщали, что в Крыму российские захватчики все чаще осуществляют мощные маневры своими силами и средствами. Оккупанты это делают для того, чтобы защититься от обстрелов и перераспределить силы.

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