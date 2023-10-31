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Вибухи в Криму — в окупантів пошкоджено комплекс С-300

31 жовтня 2023 10:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи в Криму — в окупантів пошкоджено комплекс С-300
Зенітно-ракетний комплекс росіян "С-300". Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетної атаки на Крим 30 жовтня в окупантів  пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300". Також знищено дизель-генератор.

Про це повідомляє російське опозиційне видання ASTRA

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У виданні розповіли, що внаслідок ракетної атаки, яку було здійснено зранку 30 жовтня в районі села Молочне Сакського району, в окупантів пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300". У місце, де був "прильот", дислокується комплекс ППО МО РФ. Окрім того, також знищено дизель-генератор. Попередньо постраждалих немає.

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Місце, де були "прильоти". Фото: t.me/astrapress

Нагадаємо, що 30 жовтня у тимчасово окупованому Криму знову перекрили Керченський міст. У Севастополі оголошували повітряну тривогу.

Також ми повідомляли, що в Криму російські загарбники все частіше здійснюють потужні маневри своїми силами та засобами. Окупанти це роблять для того, щоб захиститися від обстрілів та перерозподілити сили.

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