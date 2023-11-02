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Взрывы в Кропивницком — ракетный обстрел

2 ноября 2023 23:22
обновлено: 23:48
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Кропивницком 2 ноября — ракетный обстрел
Дым поднимается после взрыва ночью. Фото: t.me/howiseeitsasha
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Кропивницком в четверг, 2 ноября, свидетельствуют о ракетной атаке на Кировоградскую область. Взрывы были слышны около 23:15. Была запущена ракета Х-59.

Об этом сообщает общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

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Взрывы в Кропивницком сейчас 2 ноября

Обновлено 23:23. Стерненко сообщает о взрывах в Кропивницком из-за пуска КАР Х-59.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Стерненко
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Сергея Стерненко

Обновлено 23:26. Также о взрывах в Кропивницком сообщали и местные СМИ.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Добрый вечер, мы с Кропивницкого"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Добрый вечер, мы с Кропивницкого"

Перед этим Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" писал о летевшей на город ракете типа Х-59.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николевский Ванек"

В настоящее время воздушная тревога держится на значительной части территории Украины. Продолжается опасность удара БпЛА.

Воздушная тревога в Украине сегодня, 2 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что в Украине сейчас, 2 ноября, продолжается воздушная тревога. Есть угроза удара БпЛА в значительной части областей.

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