Взрывы в Кропивницком 2 ноября — ракетный обстрел

Взрывы в Кропивницком — ракетный обстрел
Взрывы в Кропивницком в четверг, 2 ноября, свидетельствуют о ракетной атаке на Кировоградскую область. Взрывы были слышны около 23:15. Была запущена ракета Х-59.
Об этом сообщает общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.
Взрывы в Кропивницком сейчас 2 ноября
Обновлено 23:23. Стерненко сообщает о взрывах в Кропивницком из-за пуска КАР Х-59.
Обновлено 23:26. Также о взрывах в Кропивницком сообщали и местные СМИ.
Перед этим Воздушные силы призвали жителей Кропивницкого пройти в укрытие.
Также мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" писал о летевшей на город ракете типа Х-59.
В настоящее время воздушная тревога держится на значительной части территории Украины. Продолжается опасность удара БпЛА.
Напомним, что в Украине сейчас, 2 ноября, продолжается воздушная тревога. Есть угроза удара БпЛА в значительной части областей.
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