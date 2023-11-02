Вибухи в Кропивницькому зараз 2 листопада — ракетний обстріл

Вибухи в Кропивницькому — ракетний обстріл
Вибухи в Кропивницькому в четвер, 2 листопада, є свідченням ракетної атаки на Кіровоградську область. Вибухи було чути близько 23:15. Був запуск ракети Х-59.
Про це повідомляє громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.
Вибухи в Кропивницькому зараз 2 листопада
Оновлено 23:23. Стерненко повідомляє про вибухи в Кропивницькому через пуск КАР Х-59.
Оновлено 23:26. Також про вибухи в Кропивницькому повідомляли й місцеві ЗМІ.
Перед цим Повітряні сили закликали мешканців Кропивницького пройти в укриття.
Також моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" писав про ракету типу Х-59, що летіла на місто.
Наразі повітряна тривога тримається на значній частині території України. Триває небезпека удару БпЛА.
Нагадаємо, що в Україні зараз, 2 листопада, триває повітряна тривога. Є загроза удару БпЛА в значній частині областей.
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