Вибухи в Кропивницькому зараз 2 листопада — ракетний обстріл

Дим підіймається після вибуху вночі. Фото: t.me/howiseeitsasha

Вибухи в Кропивницькому в четвер, 2 листопада, є свідченням ракетної атаки на Кіровоградську область. Вибухи було чути близько 23:15. Був запуск ракети Х-59.

Про це повідомляє громадський діяч та волонтер Сергій Стерненко.

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Вибухи в Кропивницькому зараз 2 листопада

Оновлено 23:23. Стерненко повідомляє про вибухи в Кропивницькому через пуск КАР Х-59.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Сергія Стерненка

Оновлено 23:26. Також про вибухи в Кропивницькому повідомляли й місцеві ЗМІ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Доброго вечора, ми з Кропивницького"

Перед цим Повітряні сили закликали мешканців Кропивницького пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" писав про ракету типу Х-59, що летіла на місто.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николевский Ванек"

Наразі повітряна тривога тримається на значній частині території України. Триває небезпека удару БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в Україні зараз, 2 листопада, триває повітряна тривога. Є загроза удару БпЛА в значній частині областей.