Взрывы в Одесской области: БпЛА атакуют Юг
2 августа 2023 02:49
обновлено: 02:55
Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
В Одесской области слышны звуки сильных взрывов ночью, 2 августа. Несмотря на сильный налет беспилотников, их сбивает ПВО.
Об этом сообщает Одесская ОВА.
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Обновлено 02:51. "Враг продолжает атаковать юг Одесской области ударными БПЛА. Прошу всех оставаться в укрытиях! Наши силы ПВО работают" , - сообщили в Одесской ОВА.
Обновлено 02:53. Одесская и другие области до сих пор остаются "красными". Угроза атаки БПЛА сохраняется.
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