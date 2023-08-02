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Взрывы в Одесской области: БпЛА атакуют Юг

2 августа 2023 02:49
обновлено: 02:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области: БпЛА атакуют Юг
Взрывы в ночном городе. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Одесской области слышны звуки сильных взрывов ночью, 2 августа. Несмотря на сильный налет беспилотников, их сбивает ПВО.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Обновлено 02:51. "Враг продолжает атаковать юг Одесской области ударными БПЛА. Прошу всех оставаться в укрытиях! Наши силы ПВО работают" , - сообщили в Одесской ОВА.

Источник: t.me/odeskaODA

Обновлено 02:53. Одесская и другие области до сих пор остаются "красными". Угроза атаки БПЛА сохраняется.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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