Вибухи в Одеській області: БпЛА атакують Південь

Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com

В Одеській області чути звуки сильних вибухів вночі, 2 серпня. Попри потужний наліт безпілотників, їх збиває ППО.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Оновлено 02:51. "Ворог продовжує атакувати південь Одеської області ударними БПЛА. Прошу всіх лишатися в укриттях! Наші сили ППО працюють", — повідомили в Одеській ОВА.

Джерело: t.me/odeskaODA

Оновлено 02:53. Одеська та інші області досі лишаються "червоними". Загроза атаки БпЛА зберігається.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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