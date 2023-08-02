Вибухи в Одеській області: БпЛА атакують Південь
2 серпня 2023 02:49
оновлено: 02:55
Вибухи в нічному місті. Ілюстративне фото: google.com
В Одеській області чути звуки сильних вибухів вночі, 2 серпня. Попри потужний наліт безпілотників, їх збиває ППО.
Про це повідомляє Одеська ОВА.
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Оновлено 02:51. "Ворог продовжує атакувати південь Одеської області ударними БПЛА. Прошу всіх лишатися в укриттях! Наші сили ППО працюють", — повідомили в Одеській ОВА.
Оновлено 02:53. Одеська та інші області досі лишаються "червоними". Загроза атаки БпЛА зберігається.
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