За время войны российские войска убили более 450 несовершеннолетних украинцев

От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора
От российской агрессии пострадали около 1400 украинских детей. Погибли в результате преступных действий военнослужащих оккупационной армии 459 несовершеннолетних украинцев.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Общее количество пострадавших несовершеннолетних
Из-за полномасштабного вторжения россии пострадало более 1376 детей. По состоянию на утро 30 января официальное число детей-жертв – 459. Количество раненых несовершеннолетних украинцев – 917.
Эти цифры не окончательны. "Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отметили в Офисе генерального прокурора.
Где больше всего пострадало детей
Согласно данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадали несовершеннолетние в Донецкой области. Это 441 ребенок. Также есть много потерь и в других областях:
- Харьковской — 270;
- Киевской — 123;
- Херсонской — 85;
- Запорожской — 84;
- Николаевской — 83;
- Черниговской — 68;
- Луганской — 66;
- Днепропетровской — 63.
Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
Напомним, что на деоккупированной территории Херсонщины украинские правоохранители впервые с начала войны обнаружили застенки, где вместе держали мужчин и женщин, а также застенку для подростков.
В одной из таких застенков была специальная камера для подростков. Некоторые из находившихся в таких камерах выглядели лет на 14.
"В других областях мы не обнаруживали камеры для детей или подростков. А здесь — это не действовало", — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Фото: UNICEF