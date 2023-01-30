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От рук оккупантов погибли более 450 украинских детей, — Офис генпрокурора

30 января 2023 08:53
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
За время войны российские войска убили более 450 несовершеннолетних украинцев
Больше всего пострадавших несовершеннолетних украинцев насчитывается в Донецкой области
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

От российской агрессии пострадали около 1400 украинских детей. Погибли в результате преступных действий военнослужащих оккупационной армии 459 несовершеннолетних украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Общее количество пострадавших несовершеннолетних

Из-за полномасштабного вторжения россии пострадало более 1376 детей. По состоянию на утро 30 января официальное число детей-жертв – 459. Количество раненых несовершеннолетних украинцев – 917.

Эти цифры не окончательны. "Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отметили в Офисе генерального прокурора.

Где больше всего пострадало детей

Согласно данным Офиса генпрокурора, больше всего пострадали несовершеннолетние в Донецкой области. Это 441 ребенок. Также есть много потерь и в других областях:

  • Харьковской — 270;
  • Киевской — 123;
  • Херсонской — 85;
  • Запорожской — 84;
  • Николаевской — 83;
  • Черниговской — 68;
  • Луганской — 66;
  • Днепропетровской — 63.

Также из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.

Напомним, что на деоккупированной территории Херсонщины украинские правоохранители впервые с начала войны обнаружили застенки, где вместе держали мужчин и женщин, а также застенку для подростков.

В одной из таких застенков была специальная камера для подростков. Некоторые из находившихся в таких камерах выглядели лет на 14.

"В других областях мы не обнаруживали камеры для детей или подростков. А здесь — это не действовало", — подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Фото: UNICEF

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