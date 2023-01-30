За час війни російські війська убили понад 450 неповнолітніх українців

Найбільше постраждалих неповнолітніх українців нараховується у Донецькій області

Від російської агресії постраждало близько 1400 українських дітей. Загинуло внаслідок злочинних дій військовослужбовців окупаційної армії 459 неповнолітніх українців.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Загальна кількість постраждалих неповнолітніх

Через повномасштабне вторгнення росії постраждало більше ніж 1376 дітей. Станом на ранок 30 січня офіційне число дітей-жертв — 459. Кількість поранених неповнолітніх українців — 917.

Ці цифри не є остаточними. "Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — наголосили у Офісі генерального прокурора.

Де найбільше постраждало дітей

Згідно з даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало неповнолітніх у Донецькій області. Це 441 дитина. Також є багато втрат і в інших областях:

Харківській — 270;

Київській — 123;

Херсонській — 85;

Запорізькій — 84;

Миколаївській — 83;

Чернігівській — 68;

Луганській — 66;

Дніпропетровській — 63.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що на деокупованій території Херсонщини українські правоохоронці уперше з початку війни виявили катівні, де разом тримали чоловіків та жінок, а також катівню для підлітків.

У одній із таких катівень була спеціальна камера для підлітків. Деякі з тих, хто перебував у таких камерах, виглядали років на 14.

"В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло", — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Фото: UNICEF