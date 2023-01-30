За час війни російські війська убили понад 450 неповнолітніх українців

Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора
Від російської агресії постраждало близько 1400 українських дітей. Загинуло внаслідок злочинних дій військовослужбовців окупаційної армії 459 неповнолітніх українців.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Загальна кількість постраждалих неповнолітніх
Через повномасштабне вторгнення росії постраждало більше ніж 1376 дітей. Станом на ранок 30 січня офіційне число дітей-жертв — 459. Кількість поранених неповнолітніх українців — 917.
Ці цифри не є остаточними. "Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — наголосили у Офісі генерального прокурора.
Де найбільше постраждало дітей
Згідно з даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало неповнолітніх у Донецькій області. Це 441 дитина. Також є багато втрат і в інших областях:
- Харківській — 270;
- Київській — 123;
- Херсонській — 85;
- Запорізькій — 84;
- Миколаївській — 83;
- Чернігівській — 68;
- Луганській — 66;
- Дніпропетровській — 63.
Також через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, що на деокупованій території Херсонщини українські правоохоронці уперше з початку війни виявили катівні, де разом тримали чоловіків та жінок, а також катівню для підлітків.
У одній із таких катівень була спеціальна камера для підлітків. Деякі з тих, хто перебував у таких камерах, виглядали років на 14.
"В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло", — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Фото: UNICEF