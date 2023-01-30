Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора arrow

Від рук окупантів загинуло понад 450 українських дітей, — Офіс генпрокурора

30 січня 2023 08:53
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
За час війни російські війська убили понад 450 неповнолітніх українців
Найбільше постраждалих неповнолітніх українців нараховується у Донецькій області
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Від російської агресії постраждало близько 1400 українських дітей. Загинуло внаслідок злочинних дій військовослужбовців окупаційної армії 459 неповнолітніх українців.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Загальна кількість постраждалих неповнолітніх

Через повномасштабне вторгнення росії постраждало більше ніж 1376 дітей. Станом на ранок 30 січня офіційне число дітей-жертв — 459. Кількість поранених неповнолітніх українців — 917.

Ці цифри не є остаточними. "Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", — наголосили у Офісі генерального прокурора.

Де найбільше постраждало дітей

Згідно з даними Офісу генпрокурора, найбільше постраждало неповнолітніх у Донецькій області. Це 441 дитина. Також є багато втрат і в інших областях:

  • Харківській — 270;
  • Київській — 123;
  • Херсонській — 85;
  • Запорізькій — 84;
  • Миколаївській — 83;
  • Чернігівській — 68;
  • Луганській — 66;
  • Дніпропетровській — 63.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, що на деокупованій території Херсонщини українські правоохоронці уперше з початку війни виявили катівні, де разом тримали чоловіків та жінок, а також катівню для підлітків.

У одній із таких катівень була спеціальна камера для підлітків. Деякі з тих, хто перебував у таких камерах, виглядали років на 14.

"В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло", — наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Фото: UNICEF

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:59 Колишній суперник Усика розповів, чому Ф'юрі не має шансів у бою проти українця

Новина з фото

09:57 Обстріли Донеччини: пошкоджено житлові будинки, загинула людина

09:32 Буданов поділився своїм баченням щодо майбутніх відносин між Україною та росією

09:31 Спортсмени Одеської області зібрали великий "врожай" медалей на чемпіонаті України

09:23 АЗС ще більше знизили ціни: скільки зараз коштує пальне

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:03 Окупанти почали вивозити до рф сім'ї мобілізованих у ворожу армію жителів Луганщини

08:46 Спекуляцій поменшає: Укрзалізниця продає квитки по-новому

08:33 ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:29 Ранок починається з тривоги: Братчук розповів про ситуацію на Одещині

Новина з фото

08:28 Удар по будинку та обстріли прикордонних районів: Харківська ОВА повідомила про наслідки нових атак рф

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

22:17 Зеленський написав листа Макрону через допуск росіян до Олімпіади-2024

Новина з відео

19:26 Американець після перелому спини встановив рекорд Гіннеса на дев'ятиметровому одноколісному велосипеді

Ексклюзив

17:25 Купити поїсти та заплатити за комуналку: скільки одеситам потрібно заробляти в місяць для комфортного життя

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Новина з відео

14:45 Ворог готовий до нового удару з Чорного моря, — Братчук

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 45-й. У Білорусі почали зникати "чмобіки"

Актуальне по темі

None 30 Січень 08:34

ЗСУ за добу знищили пів тисячі окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

None 30 Січень 10:10

Зеленський пообіцяв росії покарання за теракт в Оленівці

None 30 Січень 07:47

​​​​​​​ISW пояснив, як затримка західної допомоги обмежила контрнаступальні дії України

None 30 Січень 06:57

​​​​​​​Генштаб повідомив про успішні удари Сил оборони по важливих військових об’єктах рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB