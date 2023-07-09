Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow От Турции до Львова: Зеленский подвел итоги дня arrow

От Турции до Львова: Зеленский подвел итоги дня

9 июля 2023 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
От Турции до Львова: Зеленский подвел итоги дня
Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной встречи командиров "Азова" на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о событиях прошедшего дня. По его словам, день был очень насыщенным, ведь у украинского лидера были не только встречи и переговоры, а также он побывал во Львове вместе с освобожденными командирами "Азова".

Об этом Зеленский написал в Telegram.

Читайте также:

Зеленский подвел итоги дня

"За сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить Главнокомандующего Залужного с днем рождения. Затем молебен с Его Всесвятостью Патриархом Варфоломеем по жертвам войны", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский также провел переговоры с премьер-министрами Нидерландов и Португалии по ситуации с безопасностью.

"Наконец-то встреча с нашими героями — защитниками Мариуполя и "Азовстали". Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардии. И поименно почтил всех героев этой войны — нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить. В завершение — Львов, общий молебен за победу, за наших воинов, за наше государство", — рассказал украинский лидер.

В завершение Зеленский поблагодарил всех, кто "бьется ради Украины, ... защищает украинцев и приближает нашу победу".

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что вечером 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз