От Турции до Львова: Зеленский подвел итоги дня

Президент Украины Владимир Зеленский во время торжественной встречи командиров "Азова" на площади у памятника Тарасу Шевченко во Львове. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о событиях прошедшего дня. По его словам, день был очень насыщенным, ведь у украинского лидера были не только встречи и переговоры, а также он побывал во Львове вместе с освобожденными командирами "Азова".

Об этом Зеленский написал в Telegram.

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"За сегодня с самого утра успел заслушать доклады с фронта, поздравить Главнокомандующего Залужного с днем рождения. Затем молебен с Его Всесвятостью Патриархом Варфоломеем по жертвам войны", — отметил президент.

Кроме того, Зеленский также провел переговоры с премьер-министрами Нидерландов и Португалии по ситуации с безопасностью.

"Наконец-то встреча с нашими героями — защитниками Мариуполя и "Азовстали". Вернули их домой. Представил нового командующего Национальной гвардии. И поименно почтил всех героев этой войны — нашей полномасштабной обороны, всех тех, о чьей отваге сейчас можно говорить. В завершение — Львов, общий молебен за победу, за наших воинов, за наше государство", — рассказал украинский лидер.

В завершение Зеленский поблагодарил всех, кто "бьется ради Украины, ... защищает украинцев и приближает нашу победу".

Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним, что вечером 8 июля Президент Украины Владимир Зеленский и командиры полка "Азов" прибыли во Львов. Официального уведомления о визите не было.