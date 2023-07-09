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Від Туреччини до Львова: Зеленський підбив підсумки дня

9 липня 2023 00:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Від Туреччини до Львова: Зеленський підбив підсумки дня
Президент України Володимир Зеленський під час урочистої зустрічі командирів "Азову" на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Львові. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський розповів про події минулого дня. За його словами, день був дуже насиченим, адже український лідер мав не тільки зустрічі й переговори, а також і побував у Львові разом зі звільненими командирами "Азову".

Про це Зеленський написав у Telegram.

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"За сьогодні із самого ранку встиг заслухати доповіді з фронту, привітати Головнокомандувача Залужного з днем народження. Потім — молебень із Його Всесвятістю Патріархом Варфоломієм за жертвами війни", — зазначив президент.

Крім того, Зеленський також провів переговори з прем’єр-міністрами Нідерландів і Португалії щодо безпекової ситуації.

"Нарешті зустріч із нашими героями — захисниками Маріуполя й "Азовсталі". Повернули їх додому. Представив нового командувача Національної гвардії. Та поіменно вшанував усіх героїв цієї війни — нашої повномасштабної оборони, усіх тих, про чию відвагу зараз можна говорити. На завершення — Львів, спільний молебень за перемогу, за наших воїнів, за нашу державу", — розповів український лідер.

На завершення Зеленський подякував усім, хто "бʼється заради України, ... захищає українців та наближає нашу перемогу".

Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official

Нагадаємо, що ввечері, 8 липня, Президент України Володимир Зеленський та командири полку "Азов" прибули у Львів. Офіційного повідомлення про візит не було.

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