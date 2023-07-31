Ракетные удары и поставки F-16: интервью Игнатия

Открытие аэропортов в Украине и возобновление ударов по энергетике: интервью Юрия Игната
Возобновит ли Россия ракетные удары по украинской энергетике с осени и получит ли Украина знаменитые истребители F-16 до конца года и где они будут базироваться — читайте во второй части интервью представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.
В первой части интервью читайте о том, как устроена Противовоздушная оборона Украины, почему невозможно защитить всю территорию страны, как и почему Россия атакует портовую инфраструктуру юга.
ГУР предупредил, что Россия ведет активную разведку состояния украинской энергетики. Следовательно, с осени могут возобновиться ракетные удары по ТЭЦ и тд.
– Это очевидно. Думаю, все объекты нашей энергетики у них расписаны на бумаге. Что можно скрыть, если мы были одним государством и никуда все наши станции и подстанции не делись.
Противник будет пытаться ударить как можно сильнее, чтобы нанести как можно больше ущерба.
Также очевидно и то, что, вероятно, будут атаковать различные объекты критической инфраструктуры, в том числе и энергетику, от которой зависит экономика и промышленность, военная сфера и благосостояние граждан, в частности.
Была дискуссия, что Россия по-прежнему преобладает Украину в производстве БпЛА.
— У России действительно есть немалая линейка БпЛА. Тот же "Форпост" (разведывательный БпЛА. - ред), Орион и многие другие разведывательные БпЛА. Те же "Ланцеты", о которых много говорят в последнее время.
Почему говорят? Потому, что они вредят. Кстати, они недешевы, один стоит до 60 тысяч долларов. Не думаю, что их так много у них.
Ланцеты работают в паре — один БпЛА разведывательный, а второй атакующий в главной части имеет камеру, через которую оператор видит всю картинку. Вот так Ланцет направляется на цель.
Он не слишком мощный, но он летит и вредит. Иногда убивает людей, уничтожает технику. Многие такие дроны сбиваются и нам необходимы дополнительные средства. Это те же РЭБы (система радиоэлектронной борьбы. - ред.), уже отлаживающаяся отрасль. И достижения есть.
Но опять же, это слишком поздно, нужно было делать все гораздо раньше и мы могли бы существенно противодействовать врагу сейчас. Ни дрон, ни ракета не полетят в свою цель, если их мозг будет поражен и подавлен радиоэлектронным сигналом.
Почему до сих пор нет РЭБ, который подавлял бы шахеды?
– Сложная цель. Если бы можно было, уже сделали бы. Шахеды защищены, имеют несколько антенн, которые управляются по gps-навигации. На сегодняшний день лучшее средство — это уничтожение шахеда.
Но над этим работают и есть специалисты, которые знают, как это сделать (подавить технологически). Мы тоже изучаем эти дроны. Это война и здесь кто кого перехитрит и сделает это быстрее – тот и победит.
Андрей Юсов говорит, что шахеды — это то, что будет донимать Украину еще долгое время. Есть ли риск массированных запусков по определенным городам?
— Не могу это комментировать, потому что моя точка зрения сразу становится официальной. Допускать можно все, что угодно.
Получит ли Украина до конца года F-16?
— Судя по итогам саммита НАТО, возможно, поставки будут к концу этого года или к началу следующего. Кулеба и американцы говорят, что возможно, к концу первого квартала (в следующем году. – ред.).
Но некоторые военные эксперты на Западе говорят, что F-16 нам не нужны.
Это очень вредная точка зрения и является нарративом российской пропаганды. Но от перехвата успеха в воздухе зависит исход войны. А F-16 могут сделать очень многое в украинском небе.
Если не будет преимущества в воздухе, что тогда сделает артиллерия или Хаймерс? Все будет уничтожено российским вертолетом!
Поэтому ПВО, состоящее из средств прикрытия, зенитно-ракетных установок и истребительного прикрытия, — ключ к успешному проведению наземных операций.
Об этом говорят все, но западные эксперты почему-то протестуют против предоставления Украине этого самолета. Украинцы справятся с этой задачей, сумеют удачно хранить их в Украине, как это делают с уже имеющимися самолетами и в общем сумеют выгнать россиян с нашей земли.
В любом случае, Украина собиралась переходить на F-16 задолго до войны. Была специальная программа по перевооружению украинской армии на западную технику. Речь о зенитно-ракетных войсках, которые уже перевооружаются.
То же самое об авиации, летающей на границах возможностей. Она уже морально, а главное физически устарела. Самый молодой наш самолет с 1991 года. Представляете, какая у нас техника?
Первая группа пилотов поедет на обучение все-таки в августе?
— Пока да. Но заявлений действительно много, можно в них запутаться. Я сам раз в две недели опровергаю заявления мощных европейских политиков, что мне аж страшно. Но приходится это делать, чтобы не давать людям напрасную надежду.
Когда наши пилоты поедут на учебу, мы об этом сообщим. Механизмы, решения и площадки учений уже наработаны. Поэтому да, возможно, это будет конец августа.
Где будут базироваться F-16 – в Украине или за рубежом?
— В Украине достаточно оперативных аэродромов, где эта техника может эксплуатироваться и работать. А какой смысл держать эти самолеты в, например, Польше или Румынии? Это ведь далеко. Боевой радиус у F-16 не так и велик. Ему нужно будет лететь с топливными баками вместо бомб и ракет.
F-16 должны быть в Украине и воевать у нас. Так и будет. Обслуживать их тоже будут в Украине. То есть то, что можно будет устранить своими руками, будут устраняться своими руками.
Авиакомпания Ryanair хочет открыть рейсы в Украину уже к концу этого года. Хотя война может продолжаться. Это реально?
— Не знаю, откуда такой оптимизм у людей, не подтвержденный никоим образом. Те же шахеды долетают даже до Львова. Как и ракеты. А Одесса – вообще "идеально" для врага.
Во-первых, воздушное пространство над Украиной закрыто. Даже Россия отчасти закрыла у себя. И кстати, для нее эти самолеты, как они говорят, будут законными целями. А средств защиты у нас не так много.
Второе, на сегодняшний день все аэродромы являются военными оперативными аэродромами, как это и должно быть в состоянии военного времени.
И вообще, какие страховые компании возьмут на себя ответственность за страхование пассажиров и самолетов в районе боевых действий?
И подытожить тему воздушного закрытия городов-миллионников. Например, министр Резников сказал, что ПВО Киева практически завершена, переходим на другие крупные города.
— Слова министра можно дополнить, что условно это так. Но наше ПВО не стоит на месте. Сегодня оно здесь, а завтра – там. Подразделения переводят с места на место. Ситуация динамичная, все вопросы усиления ПВО в некоторых городах и местах проговариваются с высшим руководством государства.
Будет больше средств – будет больше защиты.
Сейчас мы ожидаем 4 установки IRIS-T от Германии и две дополнительные NASAMS. Ракет до последней в мире достаточно.