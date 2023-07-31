Ракетные удары и поставки F-16: интервью Игнатия

Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

Возобновит ли Россия ракетные удары по украинской энергетике с осени и получит ли Украина знаменитые истребители F-16 до конца года и где они будут базироваться — читайте во второй части интервью представителя Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната.

В первой части интервью читайте о том, как устроена Противовоздушная оборона Украины, почему невозможно защитить всю территорию страны, как и почему Россия атакует портовую инфраструктуру юга.

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ГУР предупредил, что Россия ведет активную разведку состояния украинской энергетики. Следовательно, с осени могут возобновиться ракетные удары по ТЭЦ и тд.

– Это очевидно. Думаю, все объекты нашей энергетики у них расписаны на бумаге. Что можно скрыть, если мы были одним государством и никуда все наши станции и подстанции не делись.

Противник будет пытаться ударить как можно сильнее, чтобы нанести как можно больше ущерба.

Также очевидно и то, что, вероятно, будут атаковать различные объекты критической инфраструктуры, в том числе и энергетику, от которой зависит экономика и промышленность, военная сфера и благосостояние граждан, в частности.

Была дискуссия, что Россия по-прежнему преобладает Украину в производстве БпЛА.

— У России действительно есть немалая линейка БпЛА. Тот же "Форпост" (разведывательный БпЛА. - ред), Орион и многие другие разведывательные БпЛА. Те же "Ланцеты", о которых много говорят в последнее время.

Почему говорят? Потому, что они вредят. Кстати, они недешевы, один стоит до 60 тысяч долларов. Не думаю, что их так много у них.

Ланцеты работают в паре — один БпЛА разведывательный, а второй атакующий в главной части имеет камеру, через которую оператор видит всю картинку. Вот так Ланцет направляется на цель.

Иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Фото: Генштаб

Он не слишком мощный, но он летит и вредит. Иногда убивает людей, уничтожает технику. Многие такие дроны сбиваются и нам необходимы дополнительные средства. Это те же РЭБы (система радиоэлектронной борьбы. - ред.), уже отлаживающаяся отрасль. И достижения есть.

Но опять же, это слишком поздно, нужно было делать все гораздо раньше и мы могли бы существенно противодействовать врагу сейчас. Ни дрон, ни ракета не полетят в свою цель, если их мозг будет поражен и подавлен радиоэлектронным сигналом.

Почему до сих пор нет РЭБ, который подавлял бы шахеды?

– Сложная цель. Если бы можно было, уже сделали бы. Шахеды защищены, имеют несколько антенн, которые управляются по gps-навигации. На сегодняшний день лучшее средство — это уничтожение шахеда.

Но над этим работают и есть специалисты, которые знают, как это сделать (подавить технологически). Мы тоже изучаем эти дроны. Это война и здесь кто кого перехитрит и сделает это быстрее – тот и победит.

Андрей Юсов говорит, что шахеды — это то, что будет донимать Украину еще долгое время. Есть ли риск массированных запусков по определенным городам?

— Не могу это комментировать, потому что моя точка зрения сразу становится официальной. Допускать можно все, что угодно.

Получит ли Украина до конца года F-16?

— Судя по итогам саммита НАТО, возможно, поставки будут к концу этого года или к началу следующего. Кулеба и американцы говорят, что возможно, к концу первого квартала (в следующем году. – ред.).

Американские истребители F-16. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Но некоторые военные эксперты на Западе говорят, что F-16 нам не нужны.

Это очень вредная точка зрения и является нарративом российской пропаганды. Но от перехвата успеха в воздухе зависит исход войны. А F-16 могут сделать очень многое в украинском небе.

Если не будет преимущества в воздухе, что тогда сделает артиллерия или Хаймерс? Все будет уничтожено российским вертолетом!

Поэтому ПВО, состоящее из средств прикрытия, зенитно-ракетных установок и истребительного прикрытия, — ключ к успешному проведению наземных операций.

Об этом говорят все, но западные эксперты почему-то протестуют против предоставления Украине этого самолета. Украинцы справятся с этой задачей, сумеют удачно хранить их в Украине, как это делают с уже имеющимися самолетами и в общем сумеют выгнать россиян с нашей земли.

В любом случае, Украина собиралась переходить на F-16 задолго до войны. Была специальная программа по перевооружению украинской армии на западную технику. Речь о зенитно-ракетных войсках, которые уже перевооружаются.

То же самое об авиации, летающей на границах возможностей. Она уже морально, а главное физически устарела. Самый молодой наш самолет с 1991 года. Представляете, какая у нас техника?

Первая группа пилотов поедет на обучение все-таки в августе?

— Пока да. Но заявлений действительно много, можно в них запутаться. Я сам раз в две недели опровергаю заявления мощных европейских политиков, что мне аж страшно. Но приходится это делать, чтобы не давать людям напрасную надежду.

Украинский пилот. Фото: FB/Воздушные Силы

Когда наши пилоты поедут на учебу, мы об этом сообщим. Механизмы, решения и площадки учений уже наработаны. Поэтому да, возможно, это будет конец августа.

Где будут базироваться F-16 – в Украине или за рубежом?

— В Украине достаточно оперативных аэродромов, где эта техника может эксплуатироваться и работать. А какой смысл держать эти самолеты в, например, Польше или Румынии? Это ведь далеко. Боевой радиус у F-16 не так и велик. Ему нужно будет лететь с топливными баками вместо бомб и ракет.

F-16 должны быть в Украине и воевать у нас. Так и будет. Обслуживать их тоже будут в Украине. То есть то, что можно будет устранить своими руками, будут устраняться своими руками.

Авиакомпания Ryanair хочет открыть рейсы в Украину уже к концу этого года. Хотя война может продолжаться. Это реально?

— Не знаю, откуда такой оптимизм у людей, не подтвержденный никоим образом. Те же шахеды долетают даже до Львова. Как и ракеты. А Одесса – вообще "идеально" для врага.

Во-первых, воздушное пространство над Украиной закрыто. Даже Россия отчасти закрыла у себя. И кстати, для нее эти самолеты, как они говорят, будут законными целями. А средств защиты у нас не так много.

Аэропорт Борисполь. Фото: comments.ua

Второе, на сегодняшний день все аэродромы являются военными оперативными аэродромами, как это и должно быть в состоянии военного времени.

И вообще, какие страховые компании возьмут на себя ответственность за страхование пассажиров и самолетов в районе боевых действий?

И подытожить тему воздушного закрытия городов-миллионников. Например, министр Резников сказал, что ПВО Киева практически завершена, переходим на другие крупные города.

— Слова министра можно дополнить, что условно это так. Но наше ПВО не стоит на месте. Сегодня оно здесь, а завтра – там. Подразделения переводят с места на место. Ситуация динамичная, все вопросы усиления ПВО в некоторых городах и местах проговариваются с высшим руководством государства.

Будет больше средств – будет больше защиты.

Сейчас мы ожидаем 4 установки IRIS-T от Германии и две дополнительные NASAMS. Ракет до последней в мире достаточно.