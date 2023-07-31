Ракетні удари та поставки F-16: інтерв'ю Ігната

Відкриття аеропортів в Україні та поновлення ударів по енергетиці: інтерв'ю Юрія Ігната
Чи відновить Росія ракетні удари по українській енергетиці з осені та чи отримає Україна знамениті винищувачі F-16 до кінця року і де вони базуватимуться — читайте у другій частині інтерв'ю речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.
У першій частині інтерв'ю читайте про те, як саме влаштована Протиповітряна оборона України, чому неможливо захистити усю територію країни та як і чому Росія атакує портову інфраструктуру півдня.
ГУР попередило, що Росія веде активну розвідку стану української енергетики. Відтак з осені можуть відновитися ракетні удари по ТЕЦ і тд.
— Це очевидно. Думаю, всі обʼєкти нашої енергетики у них розписані на папері. Що можна приховати, якщо колись ми були однією державою і нікуди всі наші станції та підстанції не поділись. Противник буде намагатися вдарити якомога сильніше, щоби заподіяти якнайбільше збитків.
Також очевидно й те, що, мабуть, атакуватимуть різні обʼєкти критичної інфраструктури, в тому числі й енергетику, від якої залежить економіка та промисловість, військова сфера і добробут громадян, зокрема.
Була дискусія, що Росія досі переважає Україну у виробництві БпЛА.
— Росія справді має чималу лінійку БпЛА. Той самий "Форпост" (розвідуваьний БпЛА. - ред), Оріон й чимало інших розвідувальних БпЛА. Ті ж самі "Ланцети", про які багато говорять останнім часом.
Чому говорять? Бо вони шкодять. До речі, вони недешеві, один коштує до 60 тисяч доларів. Не думаю, що їх так багато у них.
Ланцети працюють в парі — один БпЛА розвідувальний, а другий, котрий атакує, у головній частині має камеру, через яку оператор бачить всю картинку. Ось так Ланцет направляється на ціль.
Він не надто потужний, але він летить і шкодить. Інколи вбиває людей, знищує техніку. Багато таких дронів збиваються і нам необхідні додаткові засоби. Це ті ж самі РЕБи (система радіоелектронної боротьби. - ред.), галузь, яка вже налагоджується. І здобутки є.
Але знову ж таки, це надто пізно, треба було робити все значно раніше і ми мали би можливість суттєво протидіяти ворогу зараз. Ні дрон, ні ракета не полетять у свою ціль, якщо їхній мозок буде уражений і подавлений радіоелектронним сигналом.
Чому досі немає РЕБ, який би подавлював шахеди?
— Складна ціль. Якби можна було — вже би зробили. Шахеди — захищені, мають кілька антен, які керуються по gps-навігації. На сьогодні найкращий засіб — це знищення шахеда.
Але над цим працюють і є спеціалісти, які знають, як це зробити (подавити технологічно). Ми теж вивчаємо ці дрони. Це війна і тут хто кого перехитрить і зробить це швидше — той і переможе.
Андрій Юсов каже, що шахеди — це те, що дошкулятиме Україні ще довгий час. Чи є ризик масованих запусків по певним містам?
— Не можу це коментувати, бо моя точка зору відразу стає офіційною. Припускати можна все, що завгодно.
Чи отримає Україна до кінця року F-16?
— Судячи із підсумків саміту НАТО, можливо, поставки будуть на кінець цього року або початок наступного. Кулеба і американці говорять, що можливо, до кінця першого кварталу (наступного року. - ред.).
Але деякі військові експерти на Заході взагалі кажуть, що F-16 нам не потрібні.
Це дуже шкідлива точка зору і є наративами російської пропаганди. Але від перехоплення успіху у повітрі залежить результат війни. А F-16 можуть зробити дуже багато в українському небі.
Як не буде переваги у повітрі, що тоді зробить артилерія чи Хаймерс? Все буде знищений російським вертольотом!
Тому ППО, яка складається із засобів прикриття, зенітно-ракетних установок та винищувальне прикриття — це ключ до успішного проведення наземних операцій.
Про це говорять всі, але західні експерти чомусь протестують проти надання Україні цього літака. Українці впораються із цим завданням, зуміють вдало зберігати їх в Україні, як це роблять із тими літаками, що вже є і загалом зуміють вигнати росіян із нашої землі.
В будь-якому випадку Україна збиралася переходити на F-16 задовго до війни. Була спеціальна програма з переозброєння українського війська на західну техніку. Мова про зенітно-ракетні війська, які вже переозброюється.
Те ж саме про авіацію, яка літає на межах можливостей. Вона вже морально, а головне фізично застаріла. Наймолодший наш літак 1991 року. Уявляєте, яка у нас техніка?
Перша група пілотів їде на навчання все-таки у серпні? Це вже остаточно?
— Поки що так. Але заяв справді багато, можна у них заплутатися. Я сам раз на два тижні спростовую заяви потужних європейських політиків, що мені аж страшно. Але доводиться це робити, щоби не давати людям марну надію.
Коли наші пілоти поїдуть на навчання — ми про це повідомимо. Механізми, рішення та майданчики навчань вже напрацьовані. Тому так, можливо, це буде кінець серпня.
Де базуватимуться F-16 - в Україні чи за кордоном?
— В Україні достатня кількість оперативних аеродромів, де ця техніка може експлуатуватись і працювати. А який сенс тримати ці літаки у, наприклад, Польщі чи Румунії? Це ж далеко. Бойовий радіус в F-16 не такий і великий. Йому потрібно буде летіти із паливними баками замість бомб та ракет.
F-16 мають бути в Україні і воювати у нас, так і буде. Обслуговувати їх будуть теж в Україні. Тобто те, що можна буде усунути своїми руками — усуватимуться своїми руками.
Авіакомпанія Ryanair хоче відкрити рейси до України вже до кінця цього року. Хоча війна може тривати. Наскільки це реально?
— Не знаю, звідки такий оптимізм у людей, який не підтверджений жодним чином. Ті ж самі шахеди долітають навіть до Львова. Як і ракети. А Одеса — взагалі "ідеально" для ворога.
По-перше, повітряний простір над Україною закритий. Навіть Росія частково закрила у себе. І до речі, для неї ці літаки, як вони кажуть, будуть законними цілями. А засобів захисту у нас не так і багато.
Друге, на сьогодні всі аеродроми є військовими оперативними аеродромами, як це і має бути у стані воєнного часу.
І взагалі, які страхові компанії візьмуть на себе відповідальність страхування пасажирів і літаків в районі бойових дій?
І підсумувати тему повітряного закриття міст-мільйонників. Наприклад, міністр Резніков сказав, що ППО Києва практично завершена, переходимо до інших великих міст.
— Слова міністра можна доповнити, що умовно, це так. Але наше ППО не стоїть на місці. Сьогодні воно тут, а завтра — там. Підрозділи переводять з місця на місце. Ситуація динамічна, всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюється із вищим керівництвом держави.
Буде більше засобів — буде більше захисту.
Наразі ми в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS. Ракет до останньої у світі достатньо.