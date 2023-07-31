Ракетні удари та поставки F-16: інтерв'ю Ігната

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

Чи відновить Росія ракетні удари по українській енергетиці з осені та чи отримає Україна знамениті винищувачі F-16 до кінця року і де вони базуватимуться — читайте у другій частині інтерв'ю речника Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната.

У першій частині інтерв'ю читайте про те, як саме влаштована Протиповітряна оборона України, чому неможливо захистити усю територію країни та як і чому Росія атакує портову інфраструктуру півдня.

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— Це очевидно. Думаю, всі обʼєкти нашої енергетики у них розписані на папері. Що можна приховати, якщо колись ми були однією державою і нікуди всі наші станції та підстанції не поділись. Противник буде намагатися вдарити якомога сильніше, щоби заподіяти якнайбільше збитків.

Також очевидно й те, що, мабуть, атакуватимуть різні обʼєкти критичної інфраструктури, в тому числі й енергетику, від якої залежить економіка та промисловість, військова сфера і добробут громадян, зокрема.

Була дискусія, що Росія досі переважає Україну у виробництві БпЛА.

— Росія справді має чималу лінійку БпЛА. Той самий "Форпост" (розвідуваьний БпЛА. - ред), Оріон й чимало інших розвідувальних БпЛА. Ті ж самі "Ланцети", про які багато говорять останнім часом.

Чому говорять? Бо вони шкодять. До речі, вони недешеві, один коштує до 60 тисяч доларів. Не думаю, що їх так багато у них.

Ланцети працюють в парі — один БпЛА розвідувальний, а другий, котрий атакує, у головній частині має камеру, через яку оператор бачить всю картинку. Ось так Ланцет направляється на ціль.

Іранський дрон-камікадзе Shahed-136. Фото: Генштаб

Він не надто потужний, але він летить і шкодить. Інколи вбиває людей, знищує техніку. Багато таких дронів збиваються і нам необхідні додаткові засоби. Це ті ж самі РЕБи (система радіоелектронної боротьби. - ред.), галузь, яка вже налагоджується. І здобутки є.

Але знову ж таки, це надто пізно, треба було робити все значно раніше і ми мали би можливість суттєво протидіяти ворогу зараз. Ні дрон, ні ракета не полетять у свою ціль, якщо їхній мозок буде уражений і подавлений радіоелектронним сигналом.

Чому досі немає РЕБ, який би подавлював шахеди?

— Складна ціль. Якби можна було — вже би зробили. Шахеди — захищені, мають кілька антен, які керуються по gps-навігації. На сьогодні найкращий засіб — це знищення шахеда.

Але над цим працюють і є спеціалісти, які знають, як це зробити (подавити технологічно). Ми теж вивчаємо ці дрони. Це війна і тут хто кого перехитрить і зробить це швидше — той і переможе.

Андрій Юсов каже, що шахеди — це те, що дошкулятиме Україні ще довгий час. Чи є ризик масованих запусків по певним містам?

— Не можу це коментувати, бо моя точка зору відразу стає офіційною. Припускати можна все, що завгодно.

Чи отримає Україна до кінця року F-16?

— Судячи із підсумків саміту НАТО, можливо, поставки будуть на кінець цього року або початок наступного. Кулеба і американці говорять, що можливо, до кінця першого кварталу (наступного року. - ред.).

Американські винищувачі F-16. Фото: Reuters/Piroschka van de Wouw

Але деякі військові експерти на Заході взагалі кажуть, що F-16 нам не потрібні.

Це дуже шкідлива точка зору і є наративами російської пропаганди. Але від перехоплення успіху у повітрі залежить результат війни. А F-16 можуть зробити дуже багато в українському небі.

Як не буде переваги у повітрі, що тоді зробить артилерія чи Хаймерс? Все буде знищений російським вертольотом!

Тому ППО, яка складається із засобів прикриття, зенітно-ракетних установок та винищувальне прикриття — це ключ до успішного проведення наземних операцій.

Про це говорять всі, але західні експерти чомусь протестують проти надання Україні цього літака. Українці впораються із цим завданням, зуміють вдало зберігати їх в Україні, як це роблять із тими літаками, що вже є і загалом зуміють вигнати росіян із нашої землі.

В будь-якому випадку Україна збиралася переходити на F-16 задовго до війни. Була спеціальна програма з переозброєння українського війська на західну техніку. Мова про зенітно-ракетні війська, які вже переозброюється.

Те ж саме про авіацію, яка літає на межах можливостей. Вона вже морально, а головне фізично застаріла. Наймолодший наш літак 1991 року. Уявляєте, яка у нас техніка?

Перша група пілотів їде на навчання все-таки у серпні? Це вже остаточно?

— Поки що так. Але заяв справді багато, можна у них заплутатися. Я сам раз на два тижні спростовую заяви потужних європейських політиків, що мені аж страшно. Але доводиться це робити, щоби не давати людям марну надію.

Український пілот. Фото: FB/Повітряні Сили

Коли наші пілоти поїдуть на навчання — ми про це повідомимо. Механізми, рішення та майданчики навчань вже напрацьовані. Тому так, можливо, це буде кінець серпня.

Де базуватимуться F-16 - в Україні чи за кордоном?

— В Україні достатня кількість оперативних аеродромів, де ця техніка може експлуатуватись і працювати. А який сенс тримати ці літаки у, наприклад, Польщі чи Румунії? Це ж далеко. Бойовий радіус в F-16 не такий і великий. Йому потрібно буде летіти із паливними баками замість бомб та ракет.

F-16 мають бути в Україні і воювати у нас, так і буде. Обслуговувати їх будуть теж в Україні. Тобто те, що можна буде усунути своїми руками — усуватимуться своїми руками.

Авіакомпанія Ryanair хоче відкрити рейси до України вже до кінця цього року. Хоча війна може тривати. Наскільки це реально?

— Не знаю, звідки такий оптимізм у людей, який не підтверджений жодним чином. Ті ж самі шахеди долітають навіть до Львова. Як і ракети. А Одеса — взагалі "ідеально" для ворога.

По-перше, повітряний простір над Україною закритий. Навіть Росія частково закрила у себе. І до речі, для неї ці літаки, як вони кажуть, будуть законними цілями. А засобів захисту у нас не так і багато.

Аеропорт Бориспіль. Фото: comments.ua

Друге, на сьогодні всі аеродроми є військовими оперативними аеродромами, як це і має бути у стані воєнного часу.

І взагалі, які страхові компанії візьмуть на себе відповідальність страхування пасажирів і літаків в районі бойових дій?

І підсумувати тему повітряного закриття міст-мільйонників. Наприклад, міністр Резніков сказав, що ППО Києва практично завершена, переходимо до інших великих міст.

— Слова міністра можна доповнити, що умовно, це так. Але наше ППО не стоїть на місці. Сьогодні воно тут, а завтра — там. Підрозділи переводять з місця на місце. Ситуація динамічна, всі питання підсилення ППО у певних містах та місцях проговорюється із вищим керівництвом держави.

Буде більше засобів — буде більше захисту.

Наразі ми в очікуванні 4 установок IRIS-T від Німеччини та двох додаткових NASAMS. Ракет до останньої у світі достатньо.