Восстановление энергосистемы Украины после ракетных атак: ситуация в регионах
После 15 массированных ракетных атак и 18 атак дронами восстанавливается энергосистема Украины. Некоторые регионы уже вернули электроснабжение благодаря аварийному ремонту тепловых электростанций и магистральных сетей.
Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
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Энергосистема Украины
В Житомирской области все еще сложная ситуация, и часть потребителей остается без электроэнергии. В этих регионах действуют графики почасовых отключений, которые разрабатывают и применяют облэнерго. Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины.
В других регионах Украины ограничения энергопотребления не применялись, и лимиты не приходились. Объемы производимой электроэнергии в системе достаточны для покрытия потребностей всех потребителей. Потребление энергии снизилось благодаря потеплению в сравнении с минувшей субботой.
Критическая инфраструктура Харькова полностью восстановлена, но продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области. Сетевые ограничения в Харьковской области все еще действуют, что приводит к необходимости применять графики почасовых отключений.
Несмотря на текущую сложную ситуацию, имеющиеся в системе объемы производимой электроэнергии достаточны для покрытия потребностей всех потребителей в Украине. Однако, в связи с повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта, в некоторых регионах действуют ограничения, вызванные исключительно повреждением энергетической инфраструктуры.
"Ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения военных", — говорится в сообщении.
Напомним, что на большинстве украинской территории энергосистема работает в штатном режиме. В Житомире и Харькове, пострадавших от ракетных обстрелов, часть районов до сих пор не подключена к электросистеме.