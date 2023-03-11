Восстановление энергосистемы Украины после ракетных атак: ситуация в регионах

Энергосистема Украины

После 15 массированных ракетных атак и 18 атак дронами восстанавливается энергосистема Украины. Некоторые регионы уже вернули электроснабжение благодаря аварийному ремонту тепловых электростанций и магистральных сетей.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Энергосистема Украины

В Житомирской области все еще сложная ситуация, и часть потребителей остается без электроэнергии. В этих регионах действуют графики почасовых отключений, которые разрабатывают и применяют облэнерго. Также есть сетевые ограничения из-за последствий обстрелов в отдельных районах Днепропетровщины и Николаевщины.

В других регионах Украины ограничения энергопотребления не применялись, и лимиты не приходились. Объемы производимой электроэнергии в системе достаточны для покрытия потребностей всех потребителей. Потребление энергии снизилось благодаря потеплению в сравнении с минувшей субботой.

Критическая инфраструктура Харькова полностью восстановлена, но продолжается работа над возможностью полного восстановления электроснабжения города и области. Сетевые ограничения в Харьковской области все еще действуют, что приводит к необходимости применять графики почасовых отключений.

Несмотря на текущую сложную ситуацию, имеющиеся в системе объемы производимой электроэнергии достаточны для покрытия потребностей всех потребителей в Украине. Однако, в связи с повреждением энергетической инфраструктуры из-за вражеских ракетных обстрелов 9 марта, в некоторых регионах действуют ограничения, вызванные исключительно повреждением энергетической инфраструктуры.

"Ночью враг обстрелял объекты энергетической инфраструктуры в Донецкой области. Ремонтные работы начнутся после получения разрешения военных", — говорится в сообщении.

Напомним, что на большинстве украинской территории энергосистема работает в штатном режиме. В Житомире и Харькове, пострадавших от ракетных обстрелов, часть районов до сих пор не подключена к электросистеме.

