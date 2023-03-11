Відновлення енергосистеми України після ракетних атак: ситуація у регіонах

Енергосистема України

Після 15 масованих ракетних атак та 18 атак дронами відновлюється енергосистема України. Деякі регіони вже повернули електропостачання завдяки аварійному ремонту теплових електростанцій та магістральних мереж.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Енергосистема України

На Житомирщині все ще складна ситуація, і частина споживачів залишається без електроенергії. У цих регіонах діють графіки погодинних відключень, які розробляють та застосовують обленерго. Також є мережеві обмеження через наслідки обстрілу в окремих районах Дніпропетровщини та Миколаївщини.

В інших регіонах України обмеження енергоспоживання не застосовувалися і ліміти не припадали. Обсяги виробленої електроенергії у системі достатні покриття потреб всіх споживачів. Споживання енергії знизилося завдяки потеплінню порівняно з минулою суботою.

Критична інфраструктура Харкова повністю відновлена, але продовжується робота над можливістю повного відновлення електропостачання міста та області. Мережеві обмеження у Харківській області все ще діють, що призводить до необхідності застосування графіків погодинних відключень.

Попри поточну складну ситуацію, наявні в системі обсяги електроенергії, що виробляється, достатні для покриття потреб усіх споживачів в Україні. Однак у зв'язку з пошкодженням енергетичної інфраструктури через ворожі ракетні обстріли 9 березня в деяких регіонах діють обмеження, спричинені виключно пошкодженням енергетичної інфраструктури.

"Вночі ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури в Донецькій області. Ремонтні роботи розпочнуться після отримання дозволу військових", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на більшості української території енергосистема працює в штатному режимі. У Житомирі та Харкові, які постраждали від ракетного обстрілу, частина районів досі не підключена до електросистеми.