Возобновление движения через ДнепроГЭС — в Запорожской ОВА рассказали о ситуации
Движение транспорта через Днепровскую гидроэлектростанцию полностью восстановили. При этом в Запорожье в ближайшее время изменят схему передвижения через мостовые переправы.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров во вторник, 26 марта.
Движение через ДнепроГЭС возобновлено
"В Запорожье в четверг изменят схему движения с одного берега на другой через мостовые переправы, чтобы улучшить еще ситуацию и сделать так, чтобы жители не стояли в пробках, несмотря на то, что враг разрушил половину ДнепроГЭС", — отметил глава Запорожской ОВА.
Также Федоров уточнил, что восстанавливать саму ДнепроГЭС придется долго, ведь там полностью разрушена генерация.
Напомним, 22 марта под ракетный удар российских захватчиков попала крупнейшая гидроэлектростанция Украины — ДнепроГЭС в Запорожье.
В результате обстрела в Запорожье были ранены 29 человек, среди них двое детей.
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