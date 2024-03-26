Відновлення руху через ДніпроГЕС — у Запорізькій ОВА розповіли про ситуацію

Дим від влучання на Дніпровській ГЕС. Фото ілюстративне: Офіс Генерального прокурора

Рух транспорту через Дніпровську гідроелектростанцію повністю відновили. При цьому у Запоріжжі найближчим часом змінять схему пересування через мостові переправи.

Про це розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у вівторок, 26 березня.

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Рух через ДніпроГЕС відновлено

"У Запоріжжі у четвер змінять схему руху з одного берега на інший через мостові переправи, щоб покращити ще ситуацію і зробити так, щоб мешканці не стояли у заторах, попри те, що ворог зруйнував половину ДніпроГЕС", — зазначив голова Запорізької ОВА.

Також Федоров уточнив, що відновлювати саму ДніпроГЕС доведеться довго, адже там вщент зруйновано генерацію.

Нагадаємо, 22 березня під ракетний удар російських загарбників потрапила найбільша гідроелектростанція України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Внаслідок обстрілу в Запоріжжі було поранено 29 людей, серед них двоє дітей.