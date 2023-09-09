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Восстановление зерновой сделки: Эрдоган призывает лидеров G20 пойти на условия Путина

9 сентября 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Эрдоган призывает лидеров G20 пойти на условия Путина
Эдроган на саммите G20. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с кремлевским диктатором в Сочи просит нескольких лидеров G20 выполнить определенные требования России по возобновлению действия зернового соглашения. В первую очередь речь идет о снятии санкций и подключении "Россельхоз банка" к системе SWIFT.

Об этом со ссылкой на турецких чиновников пишет газета Bloomberg.

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По словам чиновников, Эрдоган пытается провести закрытые встречи с лидерами во время саммита G20 в Нью-Дели в эти выходные.

"Хотя усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе, принятие Эрдоганом требований России подчеркивает вызовы, с которыми он сталкивается во время своей балансировки после вторжения Москвы в Украину", — пишет Bloomberg.

По мнению Эрдогана, единственным способом возобновления соглашения является ослабление санкций, требуемых Москвой.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи заявил, что открыт для обсуждения участия России в зерновом соглашении. Эрдоган подчеркнул, что вопрос зернового коридора с Украиной чрезвычайно важен в этих переговорах. Детали встречи читайте в материале.

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