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Відновлення зернової угоди: Ердоган закликає лідерів G20 піти на умови Путіна

9 вересня 2023 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Ердоган закликає лідерів G20 піти на умови Путіна
Едроган на саміті G20. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з кремлівським диктатором у Сочі просить кількох лідерів G20 виконати певні вимоги Росії щодо відновлення дії зернової угоди. Насамперед йдеться про зняття санкцій та підключення "Россельхоз банку" до системи SWIFT.

Про це з посиланням на турецьких чиновників пише видання Bloomberg. 

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За словами чиновників, Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.

"Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви в Україну", — пише Bloomberg.

На думку Ердогана, єдиним способом відновлення угоди є послаблення санкцій, яких вимагає Москва. 

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах. Деталі зустрічі читайте в матеріалі.

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