Ердоган закликає лідерів G20 піти на умови Путіна

Едроган на саміті G20. Фото: Reuters

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з кремлівським диктатором у Сочі просить кількох лідерів G20 виконати певні вимоги Росії щодо відновлення дії зернової угоди. Насамперед йдеться про зняття санкцій та підключення "Россельхоз банку" до системи SWIFT.

Про це з посиланням на турецьких чиновників пише видання Bloomberg.

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За словами чиновників, Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.

"Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви в Україну", — пише Bloomberg.

На думку Ердогана, єдиним способом відновлення угоди є послаблення санкцій, яких вимагає Москва.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах. Деталі зустрічі читайте в матеріалі.