Відновлення зернової угоди: Ердоган закликає лідерів G20 піти на умови Путіна
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після зустрічі з кремлівським диктатором у Сочі просить кількох лідерів G20 виконати певні вимоги Росії щодо відновлення дії зернової угоди. Насамперед йдеться про зняття санкцій та підключення "Россельхоз банку" до системи SWIFT.
Про це з посиланням на турецьких чиновників пише видання Bloomberg.
За словами чиновників, Ердоган намагається провести закриті зустрічі з лідерами під час саміту G20 у Нью-Делі цими вихідними.
"Хоча зусилля Туреччини навряд чи вплинуть на союзників України в США та Європі, прийняття Ердоганом вимог Росії підкреслює виклики, з якими він стикається під час свого балансування після вторгнення Москви в Україну", — пише Bloomberg.
На думку Ердогана, єдиним способом відновлення угоди є послаблення санкцій, яких вимагає Москва.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 4 вересня в Сочі заявив, що він відкритий для обговорення участі Росії в зерновій угоді. Ердоган підкреслив, що питання зернового коридору з Україною є надзвичайно важливим у цих переговорах. Деталі зустрічі читайте в матеріалі.