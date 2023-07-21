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Известный теннисист раскритиковал новость о создании сериала "СМТ Ингулец"

21 июля 2023 23:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Известный теннисист раскритиковал новость о создании сериала "СМТ Ингулец"
Бывший теннисист Александр Долгополов. Фото: btu.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Бывший теннисист Украины Александр Долгополов, а теперь боец ВСУ, высказался о финансировании сериала "СМТ Ингулец" из госбюджета на сумму 33 млн гривен. Долгополов утверждает, что сторонники проекта лучше бы отправились защищать страну на передовую, а деньги следует использовать для поддержки военных.

Об этом Долгополов написал в соцсетях.

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Мнение Александра Долгополова

По словам спортсмена, когда общество выразило недовольство, начали появляться голоса, которые утверждают, что такие затраты оправданы и сравнивают ситуацию с США во времена Второй мировой войны. При этом многие из этих защитников идеи не участвуют в боевых действиях.

Долгополов приглашает всех таких защитников присоединиться к ВСУ, рискнуть своей жизнью и жизнями своих товарищей и уже после этого говорить о том, куда направлять средства. 

"Вы друзья, присоединяйтесь, поставьте свою жизнь, и жизнь собратьев на кон, а затем без дронов, автомобилей и других жизненно необходимых в этой войне вещей, агитируйте за расходы тех или иных средств. За дураков нас держите? У почти каждого в стране, кто-то на войне и все прекрасно знают, какие недостатки дронов, авто и т.д.", — говорит боец ВСУ.

Скандал

Ранее стало известно, что украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов планирует снять новый сериал более чем за 33 млн бюджетных гривен. 18 июля 2023 г. был заключен контракт между фирмой шоумена "Прототип продакшн" и ГП "Мультимедийная платформа иновещания Украины".

До конца 2023 года команда Горбунова должна создать сериал "СМТ Ингулец". Услуга содержит написание/адаптацию сценариев и предусматривает частичный технологический цикл производства.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.

Кондратюк подчеркнул, что на фронте сейчас не хватает вооружения, а люди стали меньше донатить, поэтому деньги нужно направлять туда.

Напомним, что шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

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