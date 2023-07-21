Відомий тенісист розкритикував новину про створення серіалу "СМТ Інгулець"

Колишній тенісист Олександр Долгополов. Фото: btu.org

Колишній тенісист України Олександр Долгополов, а тепер боєць ЗСУ, висловився про фінансування серіалу "СМТ Інгулець" із держбюджету на суму 33 млн гривень. Долгополов стверджує, що прихильники проєкту краще вирушили б захищати країну на передову, а гроші слід використати для підтримки військових.

Про це Долгополов написав у соцмережах.

Читайте також:

Думка Олександра Долгополова

За словами спортсмена, коли суспільство висловило невдоволення, почали з'являтися голоси, які стверджують, що такі витрати виправдані та порівнюють ситуацію зі США за часів Другої світової війни. При цьому багато з цих захисників ідеї не беруть участь у бойових діях.

Долгополов запрошує всіх таких захисників приєднатися до ЗСУ, ризикнути своїм життям та життям своїх товаришів і вже після цього говорити про те, куди спрямовувати кошти.

"Ви друзі, доєднуйтесь, поставте своє життя, та життя побратимів на кін, а потім без дронів, автівок та інших життєво необхідних в цій війні речей, агітуйте за витрати тих чи інших коштів. За дурнів нас тримаєте? У майже кожного в країні, хтось та є на війні й всі прекрасно знають, які нестачі дронів, авто і т.д", — каже боєць ЗСУ.

Скандал

Раніше стало відомо, що український телеведучий та актор Юрій Горбунов планує зняти новий серіал більш ніж за 33 млн бюджетних гривень. 18 липня 2023 р. було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" та ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

До кінця 2023 року команда Горбунова має створити серіал "СМТ Інгулець". Послуга містить написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк звернувся до Юрія Горбунова, щоб той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.

Кондратюк наголосив, що на фронті зараз не вистачає озброєння, а люди стали менше донатити, тож гроші треба спрямовувати туди.

Нагадаємо, що шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.