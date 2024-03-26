Выборы во время войны - останется ли Зеленский у власти

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине весной 2024 года должны были состояться выборы Президента Украины, но из-за полномасштабной войны этого не будет. Насколько это законно и будет ли считаться Зеленский легитимным президентом без переизбрания — узнало Новини.LIVE.

Своим мнением поделился народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

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"Сейчас провести выборы в Украине невозможно ни юридически, ни фактически из-за введения режима военного положения по всей стране после 24 февраля 2022 года. Поэтому никаких вопросов о легитимности президента, парламента или других органов власти страны не может быть", — сказал Гончаренко.

Он добавил, что все происходит согласно законодательству. К примеру, согласно ч. 1 ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещено проведение выборов:

Президента Украины,

в Верховную Раду Украины,

в Верховную Раду Автономной Республики Крым,

в органы местного самоуправления.

"Так же согласно нашей Конституции должен быть обеспечен принцип непрерывности власти. Зеленский сейчас президент и должен оставаться им до конца военного положения и наступления следующих президентских выборов. Кроме того, как обеспечить в наших реалиях право людей на волеизъявление, поскольку люди на фронте, многие люди вообще выехали. Как голосовать, когда российские баллистические ракеты летят в считанные минуты? Вопрос безопасности чрезвычайно важен, и это просто невозможно обеспечить", — добавил нардеп.

Гончаренко подытожил, что сейчас на повестке дня у всех должны быть не выборы, а война, единство и наша победа.

"Вот как закончим, тогда можно и выборы, и нового президента избирать", — сказал нардеп.

Добавим, что выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года. Однако с 24 февраля 2024 года в стране объявлено военное положение.

Напомним, народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Новини.LIVE заявил, что в комитетах уже вели дискуссию по теме выборов во время войны. В частности, обсуждали, как организовать избирательный процесс для военных, находящихся на фронте.

Также добавим, что недавно состоялись выборы в России. Главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские выборы России.

Мировые лидеры присоединились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который осудил победу российского диктатора Владимира Путина на продолжавшихся 15-17 марта президентских выборах в России.