Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ответ о выборах очевиден — должен ли Зеленский оставаться президентом до конца войны по закону arrow

Ответ о выборах очевиден — должен ли Зеленский оставаться президентом до конца войны по закону

26 марта 2024 19:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Выборы во время войны - останется ли Зеленский у власти
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине весной 2024 года должны были состояться выборы Президента Украины, но из-за полномасштабной войны этого не будет. Насколько это законно и будет ли считаться Зеленский легитимным президентом без переизбрания — узнало Новини.LIVE.

Своим мнением поделился народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Выборы Президента Украины

"Сейчас провести выборы в Украине невозможно ни юридически, ни фактически из-за введения режима военного положения по всей стране после 24 февраля 2022 года. Поэтому никаких вопросов о легитимности президента, парламента или других органов власти страны не может быть", — сказал Гончаренко.

Он добавил, что все происходит согласно законодательству. К примеру, согласно ч. 1 ст. 19 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" запрещено проведение выборов:

  • Президента Украины,
  • в Верховную Раду Украины,
  • в Верховную Раду Автономной Республики Крым,
  • в органы местного самоуправления.

"Так же согласно нашей Конституции должен быть обеспечен принцип непрерывности власти. Зеленский сейчас президент и должен оставаться им до конца военного положения и наступления следующих президентских выборов. Кроме того, как обеспечить в наших реалиях право людей на волеизъявление, поскольку люди на фронте, многие люди вообще выехали. Как голосовать, когда российские баллистические ракеты летят в считанные минуты? Вопрос безопасности чрезвычайно важен, и это просто невозможно обеспечить", — добавил нардеп.

Гончаренко подытожил, что сейчас на повестке дня у всех должны быть не выборы, а война, единство и наша победа.

"Вот как закончим, тогда можно и выборы, и нового президента избирать", — сказал нардеп.

Добавим, что выборы Президента Украины должны состояться 31 марта 2024 года. Однако с 24 февраля 2024 года в стране объявлено военное положение.

Напомним, народный депутат Украины Сергей Евтушок в эфире Новини.LIVE заявил, что в комитетах уже вели дискуссию по теме выборов во время войны. В частности, обсуждали, как организовать избирательный процесс для военных, находящихся на фронте.

Также добавим, что недавно состоялись выборы в России. Главы комитетов по международным делам из двадцати стран совместно осудили президентские выборы России.

Мировые лидеры присоединились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который осудил победу российского диктатора Владимира Путина на продолжавшихся 15-17 марта президентских выборах в России.

Владимир Зеленский
Алексей Гончаренко
война
выборы
закон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК